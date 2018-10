Gujan-Mestras, France

Le salon européen du drone civil et militaire ouvre ses portes à Mérignac ce mercredi. L'UAV Show va rassembler des centaines de professionnels du secteur jusqu'à vendredi. Parmi eux, l'entreprise DPS, basée à La Teste-de-Buch. Cette filiale du groupe girondin Air Marine propose une application très concrète de son engin volant : la surveillance les parcs à huîtres du Bassin d'Arcachon.

DPS a développé un drone autonome capable d'intervenir jour et nuit au dessus de l'eau. Equippé de caméras le drone peut remplir des missions de surveillance et donc lutter contre les vols d'huîtres fréquents pendant les fêtes de fin d'année. Les ingénieurs de DPS ont récemment présenté leur engin sur le port de La Hume à Gujan-Mestras.

Le scénario est le suivant : les ostréiculteurs ont installé un système de radars sur leurs parcs. En pleine nuit un bateau non identifié s'approche pour voler des huîtres. L'alarme se déclenche à terre et un opérateur va immédiatement faire décoller le drone pour une mission d'identification.

Un fois que l'opérateur a validé la mission le drone décolle en moins de 30 secondes et va intervenir seul. A terre on reçoit les images et on peut les transmettre à la gendarmerie

- Philippe Gabet, président de DPS

Rayon d'Autonomie de ce drone "Raptor" : six kilomètres. Vitesse de pointe : 100km/h. Il peut décoller et atterrir par tout les temps sauf au milieu d'une tempête. Son prix : 26.000 euros par an, télésurveillance comprise. Ca reste encore un peu cher pour une entreprise ostréicole mais on peut imaginer un achat groupé et un usage partagé par l'ensemble des producteurs du Bassin.

A ce jour DPS a déjà vendu son système à une entreprise de production de tomates basée à Parentis-en-Born dans les Landes. Elle travaille également avec les militaires français des forces spéciales.