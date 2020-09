Bassin d'Arcachon : un nouvel arrêté pour encadrer les dégustations d'huîtres sur les ports

La nouvelle réglementation qui encadre les dégustations d'huîtres sur les ports du Bassin d'Arcachon vient d'être publiée. L'arrêté précise les contours de la vente d'huîtres et des produits annexes comme les vins blancs et rosés, les pâtés, crevettes et bulots.

Ce nouvel arrêté fait suite au procès du Routioutiou en janvier dernier. La justice avait condamné les gérants de cette cabane de dégustation de Gujan-Mestras pour travail dissimulé. Il leur était reproché de fonctionner plus comme un restaurant qu'une cabane ostréicole.

Aujourd'hui l'Etat reprécise les règles : le chiffre d’affaires issu de l’activité de production (en clair les huîtres) doit rester supérieur (au minimum 51%) au chiffre d’affaires issu de la vente des produits annexes (pâté, vin blanc et crevettes ..).

Et puis nouveauté : les huîtres présentées à la dégustation devront avoir trempé au moins 6 semaines dans la Bassin d'Arcachon sur un parc d’élevage de l’exploitant.