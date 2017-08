Bassin d'Arcachon : un parfum de fin de vacances au camping Les Flots Bleus du Pyla

Ce weekend sera marqué par de nombreux départs. Au fameux camping de la Dune il est l'heure de replier le auvent et de jouer une dernière partie de pétanque avant de prendre la route et d'affronter les bouchons.

Bison Futé voit rouge pour cette journée de samedi. Il est conseillé d'éviter l'A63, la rocade bordelaise ainsi que l'A10 vers Paris entre 10 et 20 heures. Pour ceux qui le peuvent il est préférable de prendre le volant dimanche mais là encore il y aura du monde : la journée est classée orange dans le sens des retours.

Bref, les vacances se terminent. Illustration au camping Les Flots Bleus de La Teste-de-Buch, au pied de la Dune du Pilat, où les campeurs font leurs valises. Ils sont passés aux sanitaires, les vélos son arrimés sur la galerie, un dernier regard à la Dune et aux amis qui restent encore quelques jours dans le bungalow d'à côté et c'est l'heure du départ.

On se dit au revoir au moins 10 fois et on reste encore une heure en se promettant de se retrouver l'année prochaine au même emplacement

Jean-Pierre, originaire de Saint-André-de-Cubzac, a encore 24 heures de vacances avant de quitter à son tour le camping et il a bien pensé à une solution : "j'ai proposé à ma femme d'appeler mon patron pour lui dire que j'étais malade ... elle n'a rien voulu savoir ..."

Les campeurs s'apprêtent donc à traverser la France pour retrouver leur quotidien. Cela fera 12 heures de route direction la Moselle pour Stéphane. L'autoroute et ses bouchons, des embouteillages qui ont au moins un avantage : "moins on monte vite, plus on est encore là".