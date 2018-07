Comme tous les ans au début de la saison estivale les agents des affaires maritimes et de la gendarmerie nautique ont procédé ce mardi à une vaste opération de sécurité en mer. Objectif : sensibiliser les plaisanciers aux dangers du Bassin d'Arcachon et rappeler la réglementation.

Arcachon, France

Au coeur de l'été des milliers d'embarcations prennent la mer sur le Bassin d'Arcachon et tout le monde ne respecte pas forcément les règles de sécurité. Le préfet maritime de l'Atlantique a donc demandé à ses agents d'organiser une vaste opération de sensibilisation auprès des usagers.

Cette-fois ci pas de contraventions (sauf en cas d'infraction majeure) mais beaucoup de pédagogie auprès des plaisanciers du Bassin. Comme le rappelle Julian Virlogeux, directeur de l'unité de contrôles des affaires maritimes, des usagers du plan d'eau ne savent même pas que le Bassin est soumis aux marées.

Certains plaisanciers peuvent avoir en mer un sentiment d'impunité. C'est un espace de liberté mais aussi de règles. On est là pour le rappeler.

- Julien Virlogeux

Le Bassin peut se révéler dangereux pour ceux qui le pratiquent rarement. Avec ses bancs de sable, ses parcs ostréicoles, ses fortes marées et la météo orageuse en été, il est régulièrement le théâtre d'accident. "Il est indispensable d'avoir à bord l'équipement obligatoire de sécurité, gilets de sauvetage et extincteur et de connaître le numéro d'urgence à joindre en cas d'avarie, le 196" explique Julien Virlogeux. L'an passé ses services ont relevés 121 infractions et 23 plaisanciers ont perdu leur permis de navigation.

Attention la réglementation a changé cette année sur le banc d’Arguin : le mouillage de nuit est définitivement interdit et la pêche à pied strictement contrôlée dans un espace délimité.