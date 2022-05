Bassin d'Arcachon : une saison touristique qui démarre sous les meilleurs auspices

Les vacances de printemps s'achèvent ce weekend sur la promesse d'une très belle année pour le tourisme en Gironde. Après deux années compliquées en raison de la crise sanitaire la fréquentation a quasiment retrouvé son niveau de 2019. Il y avait du monde sur le littoral, à Bordeaux ou dans le vignoble.

Sur le Bassin d'Arcachon le taux de remplissage des hôtels et des campings a frisé les 85 %. Les touristes parisiens notamment sont venus nombreux. Les professionnels notent également le retour de la clientèle étrangère, espagnols et britanniques.

Malgré une deuxième semaine de vacances pluvieuse les touristes ont largement profité du Bassin et de ses capacités d'hébergement comme le confirme Frédérique Dugeny, directrice d'Arcachon Expansion et responsable de l'Office de tourisme.

On est à 45 % de remplissage pour les locations meublées et entre 70 et 80 % sur le reste des hébergements