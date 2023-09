Bassines Deux-Sèvres : "Faire une pause et reprendre le dialogue" souhaite le président du comité de bassin

À l'heure où des nouvelles constructions étaient contestées ce mardi devant le tribunal administratif de Poitiers, que le chantier de la bassine de Priaires dans les Deux-Sèvres a débuté, Thierry Burlot le président du comité de bassin Loire-Bretagne était l'invité de France Bleu Poitou ce mercredi matin.

ⓘ Publicité

"Un certain nombre de travers dans le dossier des bassines de la Sèvre Niortaise"

Il a réagi sur les conclusions du rapporteur public qui demande d'annuler l'arrêté qui autorise la construction de six bassines dans le sous-bassin de la Pallu. "Je crois qu'incontestablement, il y a un certain nombre de soucis qui sont posés aujourd'hui et qu'il faut essayer de gérer collectivement. Dans la taille, dans la dimension, dans l'usage, dans la manière de mieux appréhender le dossier. On a vu à travers celui des bassines de la Sèvre niortaise qu'il y avait un certain nombre de travers à éviter. Le premier, c'est le sentiment de l'accaparement de l'eau par l'agriculture. Je pense que l'eau est un bien commun qu'il faut gérer collectivement. Il faut qu'on parle agriculture bien sûr, mais aussi alimentation en eau potable, biodiversité. Et je ne suis pas certain que tous ces éléments, jusqu'à présent, ont été pris en compte."

Thierry Burlot travaille depuis plusieurs mois à remettre tous les acteurs du dossier des bassines de la Sèvre-Niortaise autour de la table. L'objectif est d'apaiser les tensions et même revoir le contenu du protocole d'accord de 2018 . Sauf que le lancement du chantier de la bassine de Priaires fin août a braqué les opposants.

loading

"Je pense aussi que les membres de la Coop de l'eau 79 sont exaspérés depuis le temps qu'ils souhaitent mettre en place les travaux. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, même si on réalise Priaires, il est absolument nécessaire qu'on fasse une pause et qu'on reprenne un dialogue collectif."

"Pas d'autre issue que la concertation"

Le président du comité de bassin Loire-Bretagne assure que la concertation est la seule solution aujourd'hui. "Il n'y a pas d'autre issue. Encore une fois, si on veut sortir du conflit, il faut que chacun y trouve un peu son compte. Et aujourd'hui, malheureusement, les acteurs ne se parlent plus. Et c'est ça le danger. On a besoin de réfléchir à ce dérèglement climatique. On a besoin de réfléchir à notre aménagement du territoire, à notre agriculture. Et encore une fois, la gestion publique de ce projet est absolument essentielle."

Thierry Burlot va poursuivre le dialogue avec tous les acteurs pour ces prochains mois. "Je ne vous cache pas que les discussions sont intenses, elles sont difficiles. Encore une fois, il y a le seul chemin pour Sainte-Soline et la Sèvre niortaise, c'est le débat public. C'est le travail collectif, c'est la concertation. Les tribunaux pourront prendre des décisions, mais ces questions-là doivent se régler dans les territoires et par les territoires."