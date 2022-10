Bassines : le préfet de la Charente-Maritime prend à son tour des mesures d'interdiction

Un week-end sous haute-tension dans les Deux-Sèvres mais qui inquiète aussi le département voisin. Le préfet de la Charente-Maritime vient de prendre des dispositions pour "prévenir les troubles à l'ordre public à l'occasion des rassemblements d'opposition aux retenues de substitution" prévus à Sainte-Soline, malgré des arrêtés d'interdiction pris par son voisin dès lundi soir.

ⓘ Publicité

150 organisations, collectifs, associations, syndicats, partis politiques appellent à la mobilisation. Des opposants qui dénoncent un "accaparement de l'eau" et qui ont un mot d'ordre "il faut que le chantier s'arrête". Les travaux de la deuxième réserve du projet du bassin de la Sèvre niortaise, la plus grande du projet, ont en effet démarré au début du mois d'octobre .

Des opposants qui ont également détaillé le programme du week-end notamment le rendez-vous samedi 29 octobre à partir de 10 heures pour une mobilisation se voulant selon Benoit Feuillu, des Soulèvements de la terre, "large, populaire et festive et qui s'inscrit dans le registre de la désobéissance civile face à l'urgence climatique".

Les mesures en Charente-Maritime

Afin de prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public à l’occasion des manifestations prévues dans des rassemblements d’oppositions aux retenues de substitution du 29 et 30 octobre prochain dans le département des Deux-Sèvres, le préfet de la Charente-Maritime a pris les mesures suivantes :

Interdiction du port et transport de munitions, d’armes toutes catégories confondues et d’objets pouvant constituer une arme par destination du samedi 29 octobre à 7h au lundi 31 octobre à 7h.

Interdiction d’acquisition et de transport par des particuliers de bouteilles ou bidons contenant des produits chimiques, inflammables ou explosifs, interdiction de vente, cession, transport et utilisation d’artifices de divertissements (catégories F2, F3, et F4) et d’articles pyrotechniques (catégories T2 et P2) du samedi 29 octobre à 7 h au lundi 31 octobre à 7h.

Interdiction de la circulation d’engins agricoles sauf motifs liés à des travaux agricoles, du samedi 29 octobre à 7h au lundi 31 octobre à 7h.

Interdiction de survol sur la commune de La Laigne ayant pour limites latérales : cercle de 2,26 NM de rayon centré sur 46°12’08’’N000°45’22’’W, limites verticales : le sol et pour le plafond 2000 pieds de hauteur, le samedi 29 et dimanche 30 octobre de 7h à 19h.

Le périmètre concerné par les arrêtés préfectoraux en Charente-Maritime - © Préfecture Charente-Maritime

Les communes concernées par ces mesures sont : Saint-Pierre-d’Amilly, Saint-Saturnin-du-Bois, Benon, Cram Chaban, La Laigne, La Grève-sur-Mignon, Ferrières d’Aunis, Saint-Sauveur d’Aunis, Saint-Georges-du-bois et Courçon.

Par ailleurs, le préfet de la Charente-Maritime a pris un arrêté préfectoral portant interdiction temporaire de rassemblements festifs à caractère musical et portant interdiction de circulation des véhicules transportant du matériel de son à destination d’un rassemblement festif à caractère musical non autorisé. Cet arrêté entrera en vigueur à compter du vendredi 28 octobre à 20 h, jusqu’au mercredi 2 novembre à 8h inclus et s’appliquera à l’ensemble du département.

Ces arrêtés sont consultables sur le site internet des services de l’État.