Bassines Non Merci se déploie dans l'Indre

Bassine Non Merci existe depuis 2021 en Berry

Depuis 2021, l'association Bassines Non Merci Berry mène des actions de surveillance et cherche à mobiliser autour de la question de l'eau. Mais la plupart de ses membres étant installés dans le Cher, le collectif mobilisait davantage dans ce département. Désormais, elle entend se développer dans l'Indre. "Nous avons découvert qu'il existait une bassine à Sainte Aoustrille. C'est un petit bassin de 2 hectares, on est sur du financement privé. Ce n'est pas du tout comparable à ce qui existe dans les Deux-Sèvres par exemple. Mais il faut rester vigilant" insiste Virginie, membre du collectif dans l'Indre.

Le collectif veut être une véritable "vigie" pour s'assurer d'un partage équitable de la ressource en eau. Virginie en est convaincue : la question de la ressource en eau est l'enjeu des années à venir : "Il y a une certaine volonté du gouvernement a poussé ce modèle. Nous voulons anticiper pour éviter les conflits d'usage et des situations d'accaparement de l'eau. L'eau est un bien commun. Quand on la pompe dans les nappes et qu'on la stocke dans les bassines, ca devient un bien privé".

Bassines Non Merci Berry veut donc surveiller les projets et "défendre les intérêts des citoyens", de façon "ferme, mais pas violente. La violence, c'est nous traiter d'écoterroriste pour nous décrédibiliser ! La violence, c'est le modèle de l'agro-industrie qui utilise des produits dangereux et fabrique une alimentation pas toujours de qualité".

Le collectif interpelle régulièrement les élus berrichons : dernièrement, ils ont manifesté en marge de la commission générale de l'eau au conseil départemental du Cher.