Bassins de Grenelle : l'opposition de riverains face à la création d'une ferme aquaponique

Paris 15, Paris, France

"Oui à l'îlot de fraîcheur, non aux bâches en plastique sur les réservoirs de Grenelle" : depuis la fin du mois de juillet, voici le slogan que l'on peut observer, affiché sur plusieurs balcons des habitants de la rue de l'Abbé-Groult. A l'origine de cette initiative : l'association Respiration Paris 15. Créée en 2013, elle lutte contre la disparition des bassins réservoirs de Grenelle, en plein cœur du quartier Vaugirard dans le XVe arrondissement.

Historiquement ancrés dans le paysage, les bassins de Grenelle ont longtemps été remplis d'eau. Une eau non potable, "mais qui servait à l'arrosage, au nettoyage" indique Aline Godart, elle-même membre de l'association depuis 2013. Surtout, "cette eau nous apportait un peu de fraîcheur durant les périodes de forte chaleur et faisait venir des oiseaux, des mouettes notamment", regrette-t-elle, depuis son balcon.

Culture maraîchère et pisciculture

En place et lieu de ces bassins aujourd'hui vidés, une ferme aquaponique devrait voir le jour. Ce système alternatif de production, mêle élevage de poissons -de truites- et maraîchage sous serres. Les déjections des poissons servant d'engrais aux cultures. Le paysage actuel serait logiquement bouleversé. Impensable pour Aline Godart : "On aura une vue imprenable sur les bâches. Et de l'air chaud passant sur des bâches en plastique, je préférerais ne pas le voir, ni le sentir !"

Cécile Roux est à la tête de ce projet, et affirme "tout faire pour que la ferme aquaponique ne génère pas de nuisances." Selon elle, le projet est très bien perçue par la majorité des riverains : "J'ai une liste d'attente de près de 200 personnes qui attendent patiemment l'arrivée de nos premières productions" se réjouit-elle. Un engouement partagé par les commerçants et les restaurateurs, qui pourront bénéficier directement de ces produits.

Les opposants soutenus par le maire d'arrondissement

Si le projet a été validé par la Mairie de Paris, après un appel à candidatures, la mairie du XVe arrondissement, elle s'y oppose totalement. Le maire, Philippe Goujon, soutient le collectif et regrette surtout un manque de concertation avec les riverains : "Les auteurs du projet n'ont pas voulu débattre avec les habitants, ils se sont contenter de présenter leur projet". Et d'ajouter : "J'ai adressé un courrier à Anne Hidalgo, resté pour l'heure sans réponse."

L'association Respiration Paris 15 a déposé un recours devant le tribunal administratif. Il devrait être étudié d'ici au mois de novembre. Les travaux de la ferme aquaponique, eux, pourraient débuter dès le mois de septembre.