Bastia et Corte, deux villes masquées

Après consultation des élus du territoire et de l’ARS, le préfet de Haute-Corse a reconduit l'obligation du port du masque dans certaines voies et espaces publics des communes d’Aleria, l’Ile Rousse et Calvi, Linguizzetta, Prunelli di Fium’orbu et Ghisonaccia, mais il a surtout décidé d'étendre l'obligation de porter un masque partout dans les communes de Bastia et de Corte. Cette obligation, toutefois, ne concerne que les piétons et ne sera pas exigée pour les personnes exerçant une activité physique, la course à pied ou le vélo par exemple. « C'est une suite logique » déclare Pierre Savelli, le maire de Bastia.

A Corte, la demande avait été formulée auprès du préfet de la Haute-Corse par Xavier Poli le maire de la ville. « Une mesure nécessaire et cohérente » pour l’élu.

Cette obligation ne concerne que les piétons et ne sera pas exigée pour les personnes exerçant une activité physique

Depuis ce jeudi matin, jour de rentrée scolaire, le port du masque est également obligatoire aux abords des accès des établissements scolaires du 1er et 2nd degrés pour l’ensemble du département de la Haute-Corse. Le port du masque est également obligatoire pour tous les rassemblements sur la voie publique de plus de 10 personnes. L’organisateur de l’événement est responsable du respect de cette mesure. « Un port du masque qui fera l'objet de contrôle par la Police et la Gendarmerie » prévient Mejdi Djamel, le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse qui compte aussi sur la responsabilité de la population.

Le non-respect du port du masque est passible d'une amende de 135€

Pour mémoire, le non-respect du port du masque est passible d’une amende de 135€. Les contrôles seront renforcés par les forces de police et de gendarmerie rappelle le Préfet et d'ajouter que « la meilleure des protections est de respecter scrupuleusement les gestes barrières ».