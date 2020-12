Bastia : La grande roue ne tournera pas

Désillusion pour les bastiais. La grande roue installée sur la place St Nicolas, et qui aurait du être inaugurée ce mercredi 16 décembre, ne sera pas accessible au grand public. La situation sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus ne permet l'activité liée aux installations foraines. Une information confirmée par le préfet de Haute-Corse. Invité de RCFM, François Ravier a annoncé sur les ondes la mauvaise nouvelle. " La décision prise est celle de ne pas autoriser la grande roue , du fait de l'interdiction des fêtes foraines et de l'interdiction de rassemblements de plus de six personnes sur la voie publique". Le représentant de l'Etat précise encore que "la grande roue est un équipement qui provoque des regroupements de personnes, et que dans ces conditions, il est difficile de garantir une sécurité sanitaire."

