Bastia : Le ras-le-bol des locataires « oubliés » de la Cité des Monts

Premier problème pointé du doigt par ces locataires de la Cité des Monts des bâtiments 41, 42 et 43 qui regroupent 92 logements sociaux, celui du ramassage des encombrants qui ne se fait plus depuis plusieurs jours.

Pour Juliette Ponzevera, un service dédié existe au sein de l’Office Public de l’Habitat qu’elle préside. Les demandes se font par téléphone. Plusieurs locataires préfèrent toutefois déposer leurs encombrants au pied des poubelles. Mais ce n'est pas tout... « Des personnes extérieures au parc de l’office viennent déposer leurs encombrants et ce n’est plus acceptable. Nous nous employons à trouver les voies et moyens pour que ces comportements soient réprimés en conséquence » explique la présidente de l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse.

Une quinzaine de voitures et moto ventouses

Parmi les autres points de mécontentement, les locataires recensent une quinzaine de voitures et moto ventouses aux abords de leurs immeubles. Juliette Ponzevera indique travailler de concert avec la Préfecture de Haute-Corse dans le cadre du plan de résorption de ces véhicules. « L’Office Public de l’Habitat a la volonté d’agir mais cela ne relève cependant pas de nos compétences » dit la présidente. « Nous sommes tributaires de la lenteur administrative et parfois de l’inaction des services de l'Etat » poursuit-elle.

« On paye des charges pour rien »

« Le quartier est sale, les gardiens, les balayeurs, ne viennent pas… On est les oubliés. Et on paye des charges pour rien comme une résidence » lance l’une des locataires.

« On est délaissés par tout le monde. Vous les appelez, ils ne montent pas. Comment faire ? On est dans la m**** ; pardonnez-moi l’expression. C’est comme si on n’existait pas… » surenchérit une autre.

Pour cette troisième locataire, la situation en devient insupportable. « On demande à ce que quelqu’un vienne faire l’entretien pour les cafards car ils envahissent nos caves et même nos logements, personne ne vient. Sur le toit, on a une invasion de fourmis, personne ne vient traiter non plus. Les égouts, on a fait également des réclamations, ça n’arrête pas de déborder et de couler. On nous dit que quelqu’un va venir mais il n’y a rien qui bouge ».

Mise en place de plans d’action dédiés

Le prix des charges liées à l'entretien intérieur et extérieur des bâtiments serait également trop élevé, selon les locataires interrogés qui fustigent par ailleurs la qualité du service rendu. « Les charges étaient moins importantes en 2020 du fait de la pandémie de Covid-19 qui a réduit l’intervention des entreprises d’entretien » souligne Juliette Ponzevera. « Les locataires ont reçu cette année une régularisation des charges de 2021 qui effectivement sont supérieures à celles de 2020. Quoi qu’il est soit, aujourd’hui, l’Office Public de l’Habitat se tient au service de ses locataires pour les accompagner et dans la compréhension de ces factures de régularisation et bien entendu sur un éventuel échelonnement des charges sur plusieurs mois ».

Concernant, enfin, l’invasion de cafards, notamment dans les caves des locataires, « nous sommes en pleine préparation d’une grande opération pour intervenir dans ces caves et les débarrasser, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération et la Mairie de Bastia, en mobilisant peut-être la déchetterie mobile au sein de notre parc, sur des zones bien ciblées » indique Juliette Ponzevera.

« On part de loin, ces quartiers ont été délaissés pendant 40 ans, tout ne peut pas se faire d’un coup de baguette magique. Mais la direction et les agents de l’Office Public de l’Habitat sont mobilisés pour apporter des solutions à ces problèmes et enfin améliorer le cadre de vie des locataires… ».

Et de conclure : « J’assure chaque mercredi matin une permanence dans les locaux de l’Office Public de l’Habitat pour recevoir ce type de doléances et pouvoir y répondre, dans les meilleurs délais, par la mise en place de plans d’action dédiés comme nous avons déjà pu le faire dans certains quartiers avec le désencombrement et le nettoyage des espaces collectifs, l’enlèvement de véhicules ventouses ou la rénovation de logements vacants. Dans les mois qui viennent, nous allons par exemple procéder à la réhabilitation énergétique et thermique de bâtiments, ou encore au changement des éclairages des parties communes, ce qui permettra de réduire les factures d’électricité de nos locataires ».