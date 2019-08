Bastia : les projets Aldilonda et Mantinum livrés en 2020

Bastia, Corse, France

L'Aldilonda, c'est la voie, en partie aérienne, qui fera le tour des remparts de la citadelle, pour rejoindre le Spassimare, sur le front de mer de Bastia. Une voie douce, de 450 mètres de long, qui permettra à tous - piétons, cyclistes et personnes à mobilité réduite - de passer facilement du Nord au Sud de la ville. Un chantier complexe et unique, selon l'architecte, Jean-Philippe Spinelli qui a dû répondre à de nombreuses contraintes techniques et a rencontré quelques difficultés en cours de route : « on s'est rendu compte que la roche sous la citadelle n'était pas homogène. Il a donc fallu purger les parties terreuses et les combler. On a, par exemple, découvert une poche de vide de 100 mètres cube sous les remparts. On l'a bien entendu sécurisée. Ce projet, c'est donc aussi l'occasion de restaurer les remparts qui n'ont pas été regardés depuis longtemps et sont parfois en assez mauvais état", précise-t-il.

Cette partie de l'Aldilonda sera suspendue au dessus des flots © Radio France - Alexandre Sanguinetti

Un surcoût de 2 millions

Pierre Savelli, le maire de Bastia, avec l'architecte, Jean-Philippe Spinelli © Radio France - Alexandre Sanguinetti

Coût des travaux de l’Aldilonda : 10,5 millions € - comprenant un surcoût de près de 2 millions par rapport aux montants initialement prévus. Surcoût dénoncé par l’opposition communiste de Bastia, mais justifié par le maire Pierre Savelli : « sur un chantier de cette importance, vous rencontrez des aléas qu’il faut bien prendre en compte et cet avenant, même s’il est important, est justifié par ce projet unique qui changera le mode de déplacement des bastiais et qui a, j’ai la faiblesse de le penser, un intérêt patrimonial », conclut le maire de Bastia

La vue depuis la passerelle de l'Aldilonda est imprenable © Radio France - Alexandre Sanguinetti

L'ouverture de l'Aldilonda est prévue pour le 1er trimestre 2020.

Mantinum livré en janvier 2020

Le futur théâtre de verdure de la citadelle de Bastia, au pied du palais des gouverneurs © Radio France - Alexandre Sanguinetti

Mantinum, c'est le futur théâtre de verdure de la citadelle de Bastia, au pied du palais des gouverneurs... ainsi que l'ascenseur qui le reliera au quai sud du vieux port. Ce théâtre de verdure, avec une vue imprenable sur la Méditerranée, offrira 600 places assises ou 2.000 debout. Un projet qui prévoit, en outre, une surprise pour le visiteur ; un passage à travers l’ancienne citerne de la citadelle de Bastia : «autour des murs de cet escalier, la citerne sera remise en eau. Le visiteur qui arrivera de la rue Saint Michel aura ainsi l’impression de s’enfoncer dans l’eau », précise l’architecte, Jean-Philippe Spinelli, « en plus, on aura 300 m3 d’eau qui pourront servir en cas de grosse chaleur pour arroser le théâtre de verdure ».

Mantinum c'est aussi le futur ascenseur qui reliera le quai sud du vieux-port à la citadelle de bastia © Radio France - Alexandre Sanguinetti

Coût du projet Mantinum : 3,2 millions €. Livraison prévue janvier 2020.