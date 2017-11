Bastia : Ouverture d'un restaurant social pour les personnes précaires

Une belle initiative portée par plusieurs associations. Un restaurant social a ouvert ses portes à Bastia. Il a pour vocation d'offrir un repas chaud et équilibré une fois par jour. Les personnes sans ressources ou vivant dans la précarité pourront en bénéficier.

Offrir un repas chaud et équilibré, une fois par jour, le midi du lundi au vendredi, aux personnes les plus démunies de l'agglomération bastiaise. Tel est l'objectif du restaurant social qui vient d'être inauguré dans la Maison du Sacré-Cœur de Bastia.

Des personnes en recherche d'insertion professionnelle pourront aussi y travailler grâce à des contrats conventionnés. Financés par des organismes à la fois publics et privés, le restaurant social regroupe 11 associations caritatives ou à vocation sociale qui le gèrent bénévolement.

"A Bastia, comme dans beaucoup d'autres villes, il y a une population qui vit dans la misère et qui ne mange pas à sa faim, observe Jean-Claude Vignoli, le président de l'association A Fratellanza. C'est ce que l'on peut appeler le quart-monde. Au plan économique et social, ces personnes-là sont moins que des pauvres. Ce sont souvent des gens qu'on ignore ou qu'on ne voit pas." Donner à manger aux plus précaires, ce n'est pas une fin en soi. Il s'agit surtout de leur proposer un repas équilibré. "Les pauvres ne meurent pas littéralement de faim. Ils ont toujours à manger, mais ils mangent mal. Ils se nourrissent de ce qu'ils trouvent. Ils n'ont donc aucune hygiène alimentaire."