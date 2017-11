Bastia : Une marche blanche en soutien aux grévistes de la faim de l'hôpital

Plusieurs associations d’usagers de l’hôpital de Bastia appellent à une marche blanche, samedi 25 novembre. L’action vise à soutenir certains personnels, en grève de la faim les grévistes de la faim depuis trois semaines.

Une marche blanche à Bastia pour soutenir les grévistes de la faim du centre hospitalier de Falcunaghja. Elle est à l'initiative de plusieurs associations d'usagers, des services de soins, de syndicats et de partis politiques. Le cortège s’élancera à 13h30 du palais de justice de Bastia et rejoindra la préfecture de Haute-Corse. L'ensemble de la population corse est invitée à y participer. Il s'agit d'une action symbolique, visant à dénoncer le déficit du centre hospitalier de Bastia qui s’élève à environ 50 M€ de dettes cumulées. Depuis le 30 octobre, huit employés ont suivi, à tour de rôle, une grève de la faim, pour alerter le ministère de la Santé sur l'urgence sociale et financière.

Les personnels évoquent un manque de crucial de matériel et de médicaments. Comment vivent-ils cette situation ? Dans quel état d'esprit sont-ils ? Quels problèmes rencontrent-ils au quotidien ?

Comment cette situation est-elle perçue par les usagers de l'hôpital de Bastia ?