Bastien Cuadrado, un jeune Nîmois qui participe à un diner presque parfait et ne sait pas cuisiner

Bastien Cuadrado, s'est engagé dans une drôle d'aventure : participer au jeu W9, un diner presque parfait. Le tournage débute ce lundi et le jeune nîmois, qui n'a peur de rien, part avec un handicap certain. Il ne sait pas cuisiner, avoue-t-il, mais il a une botte secrète, sa grand-mère.

Une semaine éprouvante commence pour un Nîmois de 25 ans. Bastien Cuadrado, participe en effet à un diner presque parfait diffusé sur W9. Le tournage démarre ce lundi pour s'achever en fin de semaine. L'émission sera diffusée dans deux ou trois mois. Et Bastien Cuadrado, part avec un handicap certain : il ne sait pas cuisiner. Mais le jeune Nîmois a plus d'un tour dans son sac. Sa grand-mère, Odile.

Elle me conseille, m'indique les choses à ne pas faire et me rédige des fiches qui vont me faciliter la tâche.

Il y a quasi 10 ans, Bastien Cuadrado, avait inscrit Odile, à un diner presque parfait. Elle n'avait pas gagné. Juste retour des choses, la grand-mère du jeune homme, l'aide dans son nouveau challenge. Bastien, en outre, chauvin à l’extrême, compte sur la qualité des produits qu'il ira acheter avec elle aux halles de Nîmes pour faire aussi la différence.

Pour faire la diffèrence, Bastien sort son atout maître, sa grand-mère.

Je suis chauvin et je compte bien faire honneur à Nîmes.

A l'image de la jeunesse, Bastien Cuadrado, ne doute de rien. Il ne sait pas cuisinier. Il se sent même capable de tout "foirer", dit-il, mais avide de rencontres et d’expériences, il tente quand même l'aventure de l'émission.