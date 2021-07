Basville : les riverains inquiets à propos du purin du département voisin

Le projet n'est qu'à l'étude, mais il fait déjà parler dans les communes concernées, dont Basville en Creuse. Juste derrière la frontière départementale, à Giat (Puy-de-Dôme), un éleveur compte s'agrandir et construire une porcherie. Le lisier lui, pourrait servir d'engrais dans les champs des communes alentour, y compris en Creuse. Des riverains ont peur d'une possible pollution de leur sol.

"On doit penser à nos agriculteurs, mais aussi à la Creuse naturelle qu'on connait" - Daniel Ferrier, maire de Basville

Autour de la table de la salle principale de la mairie, une dizaine de riverains, dont un maraîcher bio et trois agriculteurs, prennent place pour parler de ce projet qui agite Basville. À chaque prise de parole, on assure qu'on n'est pas là pour jeter la pierre à cet agriculteur qui veut développer son exploitation. Mais l'inquiétude est bien présente et elle se porte sur les conséquences d'un possible épandage sur les terres autour de Basville. "Ça pose un problème qu'on ne connaît pas encore, explique Daniel Ferrier, le maire de Basville. Un jeune qui s'installe, il faut essayer de le laisser s'installer. Mais en même temps, il faut réfléchir. Est-ce qu'il ne va pas nous apporter une pollution insupportable, est-ce qu'on ne va pas être gênés par les nitrates ?"

Ce projet de porcherie et l'épandage qui en découle, est actuellement étudié par la préfecture du Puy-de-Dôme. Les habitants de Basville eux, le découvrent à peine. "J'ai réalisé qu'une partie de nos parcelles se retrouvait en plein centre de l'épandage", lâche Xavier, maraîcher qui se tourne vers le bio. Il a appris la nouvelle en discutant avec un voisin. Il a peur de perdre son label Agriculture biologique, mais aussi des polluants qui pourraient intégrer les eaux du sous-sol qu'il utilise pour boire et pour arroser ses légumes. "Je suis conscient que c'est très utile pour le paysan, que ça a un vrai intérêt agronomique. Ma seule crainte, c'est qu'il ne faut pas s'empoisonner avec ça."

L'exemple sombre de la Bretagne

à lire aussi Confiné en Bretagne, Nicolas Hulot se questionne sur la pollution agricole

À plusieurs reprises lors de cette réunion, l'exemple de la Bretagne revient sur la table. "La Bretagne, il a fallu trente ans pour qu'on s'aperçoive que l'eau est devenue impossible [à boire, NDLR] et qu'on ne peut plus habiter là, avance Arnaud Chapal, membre du conseil municipal, tandis qu'une ancienne Bretonne venue s'installer à Basville opine du chef. Je ne voudrais pas qu'on attende trente ans et que la Creuse devienne invivable."

"Dans vingt ans, on aura peut-être les mêmes problèmes qu'en Bretagne si on continue", ajoute le maire, qui a organisé un vote, fin juin, au conseil municipal : "On a 50% de pour, 50% de contre", affirme Daniel Ferrier.

Daniel Ferrier, maire de Basville. © Radio France - Simon Cardona

La préfecture du Puy-de-Dôme chargée d'étudier le projet

Mais qu'ils soient pour ou contre ce projet de porcherie à Giat et son épandage aux communes tout autour, les mairies et leurs habitants ne peuvent rendre qu'un avis consultatif. Les études menées par la préfecture du Puy-de-Dôme sur ce projet d'installation d'une porcherie à Giat se poursuivent jusqu'au 26 juillet. L'autorité administrative devra se prononcer ensuite.

ÉCOUTEZ Daniel Ferrier, maire de Basville, qui regrette que les élus locaux soient si peu écoutés sur ces sujets. Copier

Attendu à la réunion organisée à la mairie de Basville, l'éleveur qui porte ce projet de porcherie, n'est pas finalement pas venu. Il n'a pas répondu à nos demandes d'interview. Les trois agriculteurs présents à la mairie n'ont pas souhaité s'exprimer.