Familles et proches de Marie Lausch et Mathias Dymarski se mobilisent à nouveau, ce dimanche 22 mai, en mémoire des deux jeunes mosellans assassinés au Bataclan en novembre 2015.

Bataclan : marche et vide-dressing, en mémoire de Marie et Mathias

Ancy-Dornot Saint-Julien-lès-Metz, 16 km. Un trajet entre leurs villages que Marie Lausch et Mathias Dymarski faisaient souvent ensemble ou pour se retrouver. Jusqu'à ce funeste 13 novembre 2015 et leur assassinat en plein concert au Bataclan. Ce dimanche 22 mai, familles et amis du jeune couple organisent pour la 4e fois une marche "de Marie à Mathias". Une journée de souvenir qui intervient en plein procès des attentats de Paris et Saint Denis.

Marche, mode et BMX

"C'est les jeunes qui ont ces belles idées, c'est leur façon de rendre hommage" dit Jean-François Dymarski, le papa de Mathias qui tient à souligner l'engagement des amis du couple. "Ca nous permet de nous retrouver, de rencontrer de nouvelles personnes" ajoute Théau, l'un de ces amis, "c'est un petit clin d'œil, on ne les oublie pas."

À l’arrivée à Saint-Julien-lès-Metz, l'évènement se poursuivra par les traditionnels vide-dressing et démonstrations de BMX, deux passions de Marie et Mathias, avec buvette restauration. Les marcheurs ont rendez-vous à 7h sur le parking de Kinépolis Saint-Julien et ils rejoindront en navette le départ à Ancy-Dornot. Nouveauté cette année, il sera aussi possible de ne faire que 8 km, à partir de Moulins-Lès-Metz.

L'ensemble des fonds récoltés au cours de cette journée seront reversés à l'association Marie et Mathias et redistribués sous forme de bourses pour soutenir les projets de jeunes talents.

Cliquer sur ce lien pour télécharger le formulaire d'inscription.