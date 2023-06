Bataille juridique autour des colonnes Rougemont de Châteauroux

Tout avait pourtant commencé sans véritable polémique. Les grues énormes soulèvent les trois colonnes l'une après l'autre et les transportent vers leur lieu de restauration, l'entreprise Besson, sous le regard d'une centaine de curieux venus filmer le départ des totems de la place de la République, sans grand regret. Seule Delphine Chambonneau, élue de l'opposition à la mairie de Châteauroux, s'attristait de voir partir ces œuvres de l'artiste Rougemont. "J'ai donc été chercher dans les archives quel était leur statut, pour savoir s'il était légal de les déplacer ainsi. C'est mon rôle d'élue".

Un déménagement contesté

Dans la foulée, elle dit avoir été contactée par des Castelroussins qui avaient retrouvé des ayants droits comme l'ont dévoilé lundi nos confrères de la Nouvelle République , l'artiste Guy Rougemont étant décédé sans descendance. "Ils ont trouvé huit neveux et nièces qui m'ont contacté pour avoir des informations sur la façon dont les choses s'étaient faites et j'ai répondu". D'autant que l'élue s'inquiète de la légalité de la manœuvre. "L'entreprise qui a créée les colonnes, selon les plans de l'artiste, n'a même pas été consulté. Quant au déménagement vers le CNTS, c'est à dire en dehors même de Châteauroux, sur un terrain privé... je m'interroge sur le statut de ces œuvres. Qui en aura la responsabilité de l'entretien ? De toute façon, les Castelroussins n'ont pas à trouver cela beau ou laid. C'est une œuvre et son emplacement participe à sa conception".

"Un retour ? Impossible!"

Autant d'argument que le maire de Châteauroux réfute. S'il admet n'avoir sans doute pas suffisamment chercher les ayants-droits, il s'interroge de l'intérêt soudain que ceux-ci manifestent pour l'œuvre. "Il s'agit de l'épouse d'un neveu de l'artiste, qui vit à Hong Kong et qui n'a, de son propre aveu, jamais vu l'œuvre autrement qu'en photo !"

En l'occurrence, le maire vise Sophie de Rougemont, épouse du neveu et filleul de Guy de Rougemont, représentante des ayants-droits. C'est son avocat qui a contacté la mairie pour demander des explications. "Les colonnes sont transférées sur un site olympique ! Combien de temps durent les jeux Olympiques ? Ensuite qui les verra ? Et un centre de tir n'est pas vraiment en adéquation avec les valeurs de la République que représentent ces colonnes" s'agace-t-elle. Elle réclame leur retour place de la République. "Impossible !" tranche Gil Averous, qui assure que si le projet initial comportait un dallage au sol en miroir des colonnes, le projet retenu faisait bien la distinction entre la place et les trois piliers, et les rendaient donc indépendants de leur site d'exposition.

Quant à la question de l'entreprise choisie pour sa restauration, il assure que trois entreprises berrichonnes spécialisées dans ce domaine spécifique -dont l'entreprise qui avait conçue les colonnes- ont été contactées et que c'est l'offre de Besson qui a été retenue au regard du prix, en s'assurant que les "précautions nécessaires au traitement d'une œuvre d'art étaient respectées".

La famille de Guy de Rougemont se réserve le droit de poursuivre la mairie et a d'ores et déjà mandaté un avocat pour obtenir des informations quant au transfert.

Le maire répond réitérer son "invitation aux héritiers de venir les découvrir le vendredi 23 juin prochain au CNTS et de participer au coût de leur restauration si l’envie leur venait." Pas sûre que cela soit la réponse qu'ils attendaient.