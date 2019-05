Bâtiment occupé illégalement : le théâtre la Cour du Barouf à Avignon annule son festival estival

Avignon, France

Le bras de fer continue entre le Diocèse d'Avignon et le collectif Rosmerta qui occupe l'un de ses bâtiments depuis fin décembre, rue Pasteur au centre ville Avignon. Une quarantaine de personnes réfugiées et sans papier y sont accueillies par 150 bénévoles.

80 intermittents privés de travail

Conséquence de cette occupation illégale, le théâtre la Cour du Barouf se voit contraint d'annuler son Festival 2019. Il devait accueillir 12 compagnies. Le public ne pouvant plus accéder au lieu de représentation, par le bâtiment principal occupé, le directeur du théâtre a préféré tout arrêter. Un coup dur pour le théâtre, pour les compagnies annoncées -seules 5 ont trouvé une solution de repli en urgence- et pour les 80 intermittents du spectacle prévus et privés de travail.

Alain Bertrand le directeur de la Cour du Barouf ne comprend pas : le reportage de Daniel Morin Copier

Caroline Ruelle du groupe Swingirls empêché de venir : "Avignon en 2019... c'est mort !" Copier