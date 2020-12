Battu à Sorgues, Benoit Paire a peur de la quatorzaine en Australie

Benoit Paire a été nettement dominé mercredi à Sorgues en finale d'un tournoi à huis clos avec seulement 16 joueurs français.

Le tournoi Challenge Pro était organisé par la fédération de tennis pour aider les joueurs pro français privés de matchs par la crise sanitaire.

Benoit Paire n'a repris sérieusement l'entrainement que depuis quelques semaines. Le joueur de Rognonas a été battu 6-0, 6-2 en 55 minutes sur la terre battue synthétique de Sorgues par Constant Lestienne.

Benoit Paire pas sûr de jouer en Australie

Benoit Paire attend les annonces de reprise de l'ATP avant de poursuivre sa préparation. Il redoute particulièrement les périodes de quatorzaine imposées par les tournois.

Les internationaux d'Australie pourraient être rayés du programme de Benoit Paire , même si ce tournoi lui a bien réussi dans le passé : "s'il y a 14 jours d'isolement, je ne suis pas sûr d'aller en Australie. Ca me fait flippper parce que je l'ai connu à New York avec10 jours d'isolement enfermé dans une chambre sans pouvoir sortir. C'est difficile. On nous annonce 14 jours de quarantaine avec seulement cinq heures de sortie. 19 heures enfermé dans une chambre. C'est pas pour ca que je joue au tennis."

Benoit Paire s'interroge sur la participation des meilleurs joueurs : "je vois mal Rafa, Roger ou Novak s'enfermer 14 jours pour un tournoi". Benoit Paire fait allusion à Rafaël Nadal, Roger Federer ou Novak Djikovic. Il ajoute : "il faut être honnête : jouer à huis clos dans des stades vides, c'est pas ça. On a envie de donner du plaisir et en donner sur le terrain. Pour moi, jouer devant personne, c'est encore plus difficile".

Le vainqueur de Benoit Paire salue son humilité

Constant Lestienne, 225e joueur mondial, a donc battu à Sorgues le 28e mondial. Le tennisman picard apprécie sa performance et souligne l'humilité de Benoit Paire : "qu'il vienne affronter des joueurs moins forts que lui, ça m'impressionne vraiment. Même si je sais que ca lui fait plaisir de jouer dans sa région, c'est à noter en terme d'humilité parce que les autres grands joueurs français, on les a pas vu dans ces tournois..."

Benoit Paire au tournoi de Sorgues (Vaucluse) en décembre 2020 © Radio France - Philippe Paupert