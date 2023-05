Violences conjugales : "battue à sept mois de grossesse, j'ai dû me cacher sous une voiture pour m'enfuir"

Sous sa capuche blanche, la jeune femme a le regard plein de colère, mais sa voix trahit aussi son émotion. Karima*, âgée de 25 ans, est en train de promener sa petite fille avec une amie quand elle accepte de témoigner sur ce qu'elle a vécu, avant la naissance de son enfant. Elle résume d'abord crûment ce qui lui est arrivé. "J'ai été battue alors que j'étais enceinte de sept mois, j'ai dû me cacher sous une voiture pour m'enfuir".

La jeune femme raconte que les choses sont allées progressivement. "Si je suis restée, c'est par amour. J'ai eu du mal à partir parce que j'allais avoir un enfant, et parce que j'avais peur de partir aussi. J'avais peur des conséquences, tout simplement." C'est pourtant son enfant qui lui fait avoir le déclic pour s'en aller.

Elle garde des séquelles

Aujourd'hui, elle vit avec cette petite fille loin de celui qui l'a battue. Mais elle assure avoir gardé des séquelles, pas seulement physiques : "ça m'a dégoûtée, je ne veux plus recommencer avec quelqu'un d'autre. J'ai peut que ça m'arrive une deuxième fois."

Karima s'est défendue, a même rendu quelques coups. Mais elle regrette que toutes les jeunes filles et femmes ne puissent pas le faire, et que la violence soit de plus en plus répandue au sein des couples d'adolescents par exemple. Elle termine par ce conseil à chacune d'entre elles : "apprenez à connaître la personne avec laquelle vous êtes, même si cela doit passer par une rencontre avec sa famille. Et dès le premier petit détail, il faut fuir. Quand il n'y a pas de respect, il n'y a pas de couple", en concluant : "l'amour, ça ne fait pas tout, il faut aussi de la raison".

Dans une étude publiée au mois de janvier , le Haut conseil à l'égalité indique qu'un quart des hommes de moins de 35 ans estime "qu’il faut parfois être violent pour se faire respecter".

* le prénom a été modifié