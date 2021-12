Baugy, vitrine des villages connectés

De la vidéo, mais aussi de la wifi et de l'éclairage led : des techniques dites intelligentes pour prouver que le monde rural est capable de suivre le mouvement et d'offrir les mêmes services que les grandes villes. L'enjeu : c'est évidemment l'attractivité des campagnes. "Baugy Intelligent", c'est un ensemble de techniques : d'abord quatre caméras thermiques ou orientables. Celle sur la façade de la mairie sera très utile pour les gendarmes.

"On a installé une caméra capable de lire les plaques minéralogiques des voitures qui passent, même la nuit" détaille le maire, Pierre Grosjean. "Cela peut faciliter les débuts d'enquête des gendarmes. La caméra thermique près de la piscine peut éventuellement repérer une augmentation de température qui indiquerait un départ d'incendie. On conserve les images un mois et le système peut rechercher de façon intelligente les séquences qui pourraient être utiles."

Le mat Wifi sur la place de Baugy © Radio France - Michel Benoit

Un mat wifi a également été installé sur la place du village, "on s'aperçoit que c'est très utilisé notamment le vendredi, jour de marché. On peut même recharger son portable sur ce mat. En ville, ce n'est pas rare mais dans une commune rurale de 1.700 habitants, ça l'est beaucoup plus" poursuit Pierre Grosjean. "Et ce n'est pas un gadget puisque c'est utilisé !"

Le maire peut même piloter l'éclairage public à led depuis son smartphone : "s'il y avait un accident par exemple, on pourrait rallumer certaines portions. C'est accessible depuis mon smartphone. Ici, on peut parler d'intelligence économique puisque sur le secteur équipé de led, on réalise une économie de 70 % en consommation électrique par rapport à un éclairage classique."

Un central, en mairie, gère l'installation de caméras. © Radio France - Michel Benoit

Prouver que ces équipements sont utiles dans les petites communes

Baugy devient une vitrine d'un monde rural technologique et dynamique, explique Philippe Moisson, président du syndicat de l'énergie du Cher, "on veut prouver que ces équipements peuvent être utiles aussi dans les plus petites communes. Cela prouve que le monde rural reste dans le coup. On espère que d'autres maires ou élus de collectivités de la région et de plus loin en France viendront voir ces installations pour éventuellement les dupliquer chez eux. Pas forcément toutes. Elles doivent avant tout répondre à un usage, à un besoin. C'est important en terme d'image des communes rurales pour attirer des jeunes chez nous, outre la fibre et une crèche par exemple." Et Baugy ne fait pas une mauvaise affaire : sur un coût de 100.000 euros, la commune n'en paie que 20.000.