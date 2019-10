A Bayonne, le festival "Points de vue" jusqu'à dimanche

Bayonne, France

A Bayonne, les murs se parent de fresques en tout genre. Jusqu'à dimanche 20 octobre, 15 artistes peignent à coup de bombe de peinture, de pochoirs et de collages. Au total, 16 fresques (localisation à découvrir ici) s'ajouteront aux 57 images déjà peintes les années précédentes. Les nouveaux artistes sont à découvrir ici.

Une fresque surprise offerte par le Suisse Severin Guelpa rue Marengo dans le petit Bayonne © Radio France - Jacques Pons

Finir avant la pluie — Methyl'mné

Certaines des fresques sont déjà achevées. D'autres, en cours de fabrication. La météo pluvieuse du weekend impose un rythme conséquent en ce début du festival "points de vue". _"Je vais essayer de tout finir avant jeudi" _confie Methyl'Mné. Cette artiste lyonnaise peint la façade de l'école de cirque Oréka, quartier Saint Esprit (3, rue Albert Thomas).

Methyl'mné sur la façade de l'école de cirque Oreka © Radio France - Jacques Pons

Methyl'Mné rue Albert Thomas quartier Saint Esprit © Radio France - Jacques Pons

Fresque (énorme) en cours de confection sur le carreau des halles

Le couple stéphanois Ella et Pitr débutait à peine mercredi la fresque énorme sur le carreau des halles de Bayonne sous les yeux étonnés des badauds.

Le duo Ella et Pitr en plein travail aux halles de Bayonne © Radio France - Jacques Pons

Ella et Pitr au boulot sur la place des halles © Radio France - Jacques Pons

Sur le carreau des halles de Bayonne © Radio France - Jacques Pons

Nouvelle fresque dans les hauts de Bayonne

Dans les hauts de Bayonne on connait bien le festival "points de vue". Plusieurs façades sont déjà peintes sur certains des immeubles Breuer. Cette année, la dernière création est celle des jumeaux américains How et Nosm.

La fresque de How et Nosm à peine achevée dans les hauts de Bayonne (11 allée de Glain) © Radio France - Jacques Pons

Visites commentées et ateliers durant le festival

Les fresques sont à découvrir grâce à des circuits de visites à vélo ou en tuk tuk. Il faut s'inscrire à l'avance (ici) en passant au village du festival installé au bastion royal (à coté de la poudrière). Les premières visites commentées seront organisées à jeudi et vendredi de 16h à 17h30 ainsi que samedi et dimanche. Visites à tuk tuk le samedi à 10h30, 12h et 17h30 et le dimanche à 10h30, 12h et 14h.

Des ateliers de graphisme sont organisés au village du festival (sur inscription). Il y a aussi des ateliers familles, sérigraphie, paint my board, upcycling, custom, hip hop, "dessine ton toy". Tous les ateliers sont à découvrir ici. Au village encore on peut s'exercer aussi sur un mur d'expression à coup de bombes de peinture.