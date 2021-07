Bayonne : 250 personnes à la manifestation des cafetiers en colère

Les cafetiers et restaurateurs du collectif "Kasu Kasu Ostalariak Kexu" ont réuni plus de 250 personnes sur la "place Verte" ce mercredi soir. Ils dénoncent une hausse des incivilités et des violences dans le Petit Bayonne notamment et réclament plus de forces de l'ordre.