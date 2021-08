Bayonne : près de 3 000 manifestants contre le pass sanitaire

"Ça va beaucoup trop loin", lâche Alexandre. Ce samedi 8 août, en début d'après-midi, il manifestait avec près de 3 000 personnes dans les rues de Bayonne pour s'opposer au pass sanitaire. La mesure est étendue, ce lundi, aux bars, aux restaurants et pour les trajets en trains, en avions et en autocar sur longue distance.

On ne veut pas lâcher, mais c'est très dur

- une infirmière de l'hôpital de Bayonne

"Pourquoi devrais-je prendre des injections expérimentales qui peuvent être un risque pour ma santé alors que je ne vais pas mourir de cette maladie ?", poursuit Alexandre, dans le cortège. Il est convaincu qu'il n'y a plus d'épidémie depuis avril 2020, "les services de réanimation sont vides" clame-t-il. Ce samedi, selon le ministère de la santé, il y a encore plus de 1 500 patients hospitalisés en réanimation à cause du covid 19, en France.

Parmi les manifestants, on retrouve également des soignants. "L'arrêt de travail paraît inévitable, on ne veut pas en arriver là mais on ne va pas nous laisser le choix, se désole cette infirmière de l'hôpital bayonnais. _Si on m'oblige à me faire vacciner, je ne le ferai pas, je quitterai l'hôpital._"