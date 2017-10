Bayonne: cartes grises et permis de conduite en un clic.

Pour demander son permis de conduire ou sa carte grise plus besoin de se rendre à la sous préfecture de Bayonne. La procédure de dématérialisation est en cours depuis ce lundi 2 octobre. les demandes peuvent désormais se faire via internet. Quelques clics sont nécessaires.

Pour faire ses demandes de permis de conduire ou de cartes grises il n'est plus nécessaire de se déplacer aux guichets de la sous préfecture de Bayonne. Les procédures de délivrance des titres sont désormais dématérialisées. Elles peuvent être effectuées en ligne, 24h/24 et 7 jours sur 7, y compris les jours fériés. C’était déjà le cas pour la pré-demande de la carte nationale d’identité et de passeport depuis le 15 mars 2017, la mesure s’étend désormais aux permis de conduire et aux cartes grises.

Modernisation des services de l'Etat

La sous préfète de Bayonne Catherine Séguin précise: " la modernisation des services de l'Etat s'inscrit dans le cadre de la transition numérique. Elle vise à simplifier les démarches des particuliers et a rendre les services publics plus efficaces et plus réactifs." Cette réorganisation des services entraîne des modifications dans l'ouvertures des guichets. L’accueil du public se fait désormais de 9h à midi et non plus toute la journée comme avant.