Bayonne : des centaines de personnes attendues pour les obsèques de Jean Grenet

Environ 800 personnes attendues pour les obsèques de l'ancien maire de Bayonne Jean Grenet ce vendredi après-midi. Une cérémonie aura lieu en la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne à partir de 14h30. Jean Grenet est décédé mardi à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer.

Des centaines de places débloquées

Concernant les modalités de la cérémonie, tout est fait pour respecter les gestes barrières dans la cathédrale affirme Philippe Fabas, le recteur de la cathédrale en charge de l'organisation. 420 places seront disponibles dans l'édifice religieux et la Ville a décidé par ailleurs d'ouvrir le cloître où il y aura entre 400 et 500 places disponibles. La célébration sera retransmise sur écran géant et toutes les places seront assises et distancées d'un mètre.

Le Choeur d'Hommes Oldarra chantera pour les funérailles. Le maire de Bayonne Jean-René Etchegaray, notamment, s'exprimera. L'abbé Landar, prêtre de Saint-Jean-de-Luz, ami proche de la famille Grenet, célébrera la messe cet après midi.

De nombreuses personnalités attendues

Geneviève Darrieussecq, la ministre déléguée en charge de la Mémoire et des Anciens combattants sera notamment présente pour représenter le gouvernement. L'ancien maire de Mont-de-Marsan partageait des passions comme communes avec Jean Grenet comme le rugby et la tauromachie. Sont annoncés Laurent Nuñez, coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, il représentera le président de la République ainsi que Pierre-André Durant, actuel préfet de Normandie et ancien sous-préfet de Bayonne