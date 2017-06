Bayonne : des Portugais lancent un appel au don après les incendies dans leur région natale

Après les incendies qui ont eu lieu dans leur village natal cette semaine, six Portugais de naissance, résidents à Bayonne, ont décidé de lancer un appel aux dons pour venir en aide aux habitants.

Ils sont 6, elles ont tous entre 20 et 42 ans. Ils sont nés à Figueiró dos Vinhos, Acelar au Portugal. Une région du Portugal tristement connue depuis la semaine dernière pour ses gigantesques incendies qui ont fait au moins 60 morts.

Au Pays Basque, ces six portugais de naissance ont décidé de faire quelque chose. "J'avais ma mère au téléphone, elle me racontait que les maisons de personnes que je connaissais ont entièrement brûlé, je me sentais totalement impuissante", explique Carla, à l'origine de cette mobilisation. A 42 ans, cette femme de ménage a donc contacté des amis, et ensemble ils ont décidé de lancer un appel au dons.

Des meubles, mais pas d'argent

"On ne veut pas de dons d'argents, on ne sait pas qui en bénéficierait vraiment", explique Tania, 20 ans. "On aimerait des meubles, de l'électroménager, des couverts, des produits d'hygiène et de la nourriture non périssable, en fait tout ce qu'ont perdu les gens dans l'incendie, ".

Le petit groupe est en contact avec la commune d'Ansiao au Portugal, qui mettra à leur disposition deux camions d'ici maximum un mois pour venir chercher le fruit de leurs dons. En attendant, elles ont reçu plusieurs soutiens, dont celui d'un habitant de Bidache qui leur a mis à disposition un local de 420m² pour stocker les dons. Ils ont également un local au Domaine de Pinada à Anglet. Ils ont aussi pu compter sur le soutien de l'association franco-portugaise d'Anglet.

Pour faire un don, vous pouvez contacter :