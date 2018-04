Bayonne, France

Un nouveau chantier débute à Bayonne. Il concerne la zone du carreau des halles. L’opération est accompagnée d'un changement de la circulation automobile. Concrètement, on pourra rouler autour des halles (aux heures d'ouverture des bornes) mais la place elle même sera entièrement réservée aux piétons.

12 places arrêt-minute = 180 places classiques de stationnement

Autour des halles et le long de la Nive, les voitures bénéficieront de 12 arrêt-minute et les commerçants de places pour les livraisons. Selon les calculs de la mairie, une place arrêt-minute vaut 15 places classiques. Donc, pour Bayonne, la ville va créer l'équivalent de 180 places de stationnement classiques autour des halles.

Les nouveaux sens de circulation autour des halles -

A Bayonne, nous avons un espace contraint par les voitures — Jean-René Etchegaray, maire de Bayonne

Ce souhait de rendre la ville plus accessible au piéton répond à un besoin perçu par le maire ailleurs dans des pays proches. Que ce soit en Espagne, au Portugal et en Italie, les halles sont un lieu de vie. "Ce sont des lieux où il y a du lien social et où l'on consomme" "A Bayonne, nous avons un espace contraint (par les voitures)". Pour Jean-René Etchegaray, libérer la place de ses 30 à 40 voitures va libérer la perspective dans un quartier à haute valeur esthétique.

Le maire de Bayonne Jean-René Etchegaray Copier

La place actuellement saturée de voitures © Radio France - Jacques Pons

La même place rendu aux piétons -