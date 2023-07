"Bayonne est une fête" : le premier concours littéraire des Fêtes de Bayonne dévoile ses lauréats

Dans les deux recueils de "Bayonne est une fête", l'un en basque, l'autre en français, on retrouve les textes des lauréats et des membres de chaque jury.

Des nouvelles, des pièces de théâtre ou même des poèmes : les lauréats du premiers concours littéraire des fêtes de Bayonne ont été dévoilé ce jeudi 13 juillet, à un peu plus de dix jours du début des festivités. Une date symbolique, puisque c'est le 13 juillet 1932, il y a 91 ans, que les toutes premières fêtes de Bayonne ont officiellement été déclarées ouvertes. Ce prix, initié par le collectif Le basque et la plume permet aux fêtes de se doter de leur propre tradition littéraire, et les textes sont d'ailleurs publiés dans deux ouvrages, en basque et en français.

ⓘ Publicité

Pour cette première édition, il y avait deux jurys, l'un bascophone, l'autre francophone et le moins que l'ont puisse dire c'est que leurs membres n'ont pas chômé ! Au total 280 candidatures ont été réceptionnées, 246 étudiées et finalement six personnes ont été récompensées dans chaque langue. Des textes venus des quatre coins de la France mais aussi d'Espagne, de Belgique ou encore d'Italie !

Les fêtes : "un endroit où l'humanité se réconcilie"

C'est Isabelle Maury Geles qui est lauréate du concours en français. Cette orthophoniste de profession a encore du mal à réaliser. C'est sur les conseils de son frère, lui même participant, qu'elle s'est lancée, à quelques heures à peine de la fin du concours. "Il me restait 3 h avant la fin du concours, donc j'ai écrit" raconte-t-elle. Son histoire c'est celle "d'une Bayonnaise très ordinaire qui vit pendant ces fêtes de Bayonne une histoire extraordinaire en parenthèse de sa vie" explique Isabelle Maury Geles. "Une femme qui donne chaque année rendez-vous à un homme durant les fêtes de Bayonne, les deux étant non disponibles, c'est très romanesque !" commente Frédéric Beigbeder, membre du jury francophone.

Isabelle Maury Geles est lauréate en français de la première édition du concours littéraire des fêtes de Bayonne. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Il faut dire que les fêtes de Bayonne ont tout les ingrédients pour une bonne nouvelle selon l'auteur : "les meilleurs livres de toute l'histoire de la littérature parlent toujours de fêtes. Les gens s'y rencontrent, ils se quittent, ils se perdent, ils se suicident" commente Frédéric Beigbeder. Ce dernier a d'ailleurs noté que dans la majorité des textes français présenté au jury, les auteurs décrivent une "chaleur dans les Fêtes de Bayonne qui n'existe nulle part ailleurs. C'est un endroit où l'humanité se réconcilie. Ça passe aussi par des violences terribles. C'est très dangereux les fêtes à partir d'une certaine heure, mais en même temps, les gens se rencontrent."

À lire aussi Fêtes de Bayonne 2023 : le programme des 5 jours de fête en rouge et blanc

Les fêtes : "la solitude dans la multitude"

Mais les fêtes ce sont aussi des gens qui se croisent l'espace d'un instant, sans forcément se rencontrer. C'est aussi le message de la lauréate basque lycéenne. Mahalia Resampa et son texte intitulé "Nor naiz?". Elle y parle de "ces personnes que l'on voit durant les fêtes de Bayonne et qui vendent des couronnes fleuries, des lunettes, des chapeaux". Elle raconte ainsi "l'histoire d'un jeune qui fait ce travail là, on voit comment il est traité et à la fin il y a un retournement de situation" raconte la jeune femme, scolarisée au lycée Cantau à Anglet. "C'est un texte magnifique du haut de ses 18 ans, du haut de son expérience des fêtes de Bayonne" souligne Itxaro Borda. L'écrivain, qui était cette année présidente du jury basque note qu'au delà des histoires d'amours et d'amitié, ce qui est ressorti des textes c'est aussi parfois "la sensation de solitude, le sentiment d'être perdu dans une multitude, comme dans les grandes villes cet anonymat où l'on peut faire ce que l'on veut"

Mahalia Resampa remporte le concours dans sa version basque et dans la catégorie lycée. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Doter les fêtes d'une tradition littéraire

Avec ce concours littéraire l'association le basque et la plume veut doter les fêtes de Bayonne d'une tradition littéraire, à l'instar du voisin Pampelune. Il y a des écrits en basque, mais rarement traduits en français souligne Itxaro Borda. Il était donc important, après 91 ans d'existence , que les fêtes de Bayonne se vivent aussi à l'écrit. C'est chose faite donc avec deux livres édités à l'occasion de ce concours, aux éditions Atlantica. Si le titre est identique : "Bayonne est une fête", "Baiona besta bat da" attention, "ce n'est pas un ouvrage traduit" prévient Pierre Casamitjana l'un des co-fondateurs du concours, il poursuit : "on a reçu et sélectionné des textes de langue française et on a reçu et sélectionné des textes de langue basque". Chaque ouvrage recense en effet les textes de lauréats et des membres du jury pour chacune des langues. Il est disponible en librairie au prix de 14 euros.

La seconde édition du concours littéraire des fêtes de Bayonne sera lancée le 5 octobre prochain, elle sera ouverte aux francophones, bascophone et pour la première fois aux occitanophones !