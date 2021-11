Bayonne : l'œuvre "Egun on Baiona", un double hommage à son artiste Nestor Basterretxea et à la ville

L'artiste Nestor Basterretxea avait promis une oeuvre à la ville de Bayonne peu de temps avant son décès, en 2014. "Egun on Baiona", qui signifie "Bonjour Bayonne", trône désormais le long de l'Adour, à la confluence de la Nive, devant la mairie de Bayonne. La sculpture monumentale, de 14 tonnes, rend un double hommage à son artiste et à la ville.

"En hommage à Bayonne, ville de rencontres, de confluence et ville ouverte"

Nestor Basterretxea l'avait imaginée et maquettée de A à Z : un blanc puissant, des dimensions de 5,40 par 7 mètres, des lumières à installer autour pour que l'œuvre vive aussi la nuit, cinq pans d'acier unies par un socle. Une promesse faite à la ville de Bayonne peu avant son décès il y a sept ans de rendre hommage par l'Art à "une ville, de confluences et une ville ouverte [sur le monde]". Après sa construction par l'entreprise familiale Armar, basée à Anglet, elle trône désormais devant la mairie de la ville, pour respecter le désir de Basterretxea d'une sculpture "visible par tous".

L'idée est née à l'été 2010, lors de la double exposition au Musée Basque et de l'histoire de Bayonne et au Carré Bonnat. "Fier et ému de l'accueil qui lui avait été réservé à Bayonne, l'artiste avait voulu montrer sa reconnaissance", explique la municipalité. Nestor Basterretxea a alors choisi le blanc pour exprimer l'esprit d'ouverture et d'accueil de la ville ; mais aussi dans un esprit artistique, imaginant les nombreux visages de son œuvre selon les lumières qui s'y reflètent.

"Une fleur épanouie"

Nestor Basterretxea avait aussi comparé sa sculpture, alors présentée sous forme de maquette, à "une fleur épanouie". En respectant son cahier des charges et en concrétisant ce projet, la ville de Bayonne explique "rendre hommage à l'artiste". Une véritable fierté pour l'entreprise familiale retenue pour sa confection, Amar Architectures Maritimes, basée à Anglet. Mais aussi un défi de taille, notamment pour transporter l'œuvre de 14 tonnes. Elle sera essentiellement financée par "du mécénat d'entreprises", explique la mairie, précisant que le montant total de la réalisation est de 166 251€.