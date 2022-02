Bayonne : la foire au jambon de retour au printemps, les dates de l'édition 2022 annoncées

Annulée en 2020 et reportée en 2021 à cause de la crise sanitaire, la foire au jambon est de retour au printemps à Bayonne en 2022 ! Les dates ont été annoncées ce mercredi, elle est programmée du 14 au 17 avril.

