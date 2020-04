Coronavirus au Pays Basque : les Fêtes de Bayonne "compromises", la Foire au Jambon reportée en octobre

Le coronavirus aura-t-il raison des fêtes de l'été au Pays Basque ? Le président de la Communauté d'Agglomération Pays Basque (CAPB), Jean-René Etchegaray, faisait un point sur la continuité des services en cette période de confinement et de coronavirus ce vendredi. Mais il a aussi coiffé son béret de maire de Bayonne pour évoquer la Foire au jambon et les Fêtes de Bayonne.

Sur la Foire au jambon, déjà reportée une première fois, le maire annonce : "La foire au jambon n'aura pas lieu en juin." La foire se tient depuis cinq siècles à Pâques, le report du 11 au 14 juin était une première solution de repli. Jean-René Etchegaray espère maintenant que l'événement puisse se faire du 8 au 11 octobre, date envisagée comme seconde solution.

Le gouvernement décidera du report ou non des fêtes

Quant aux Fêtes de Bayonne, organisée normalement du 29 juillet au 2 août, le premier magistrat précise : "Beaucoup d'éléments me font croire qu'à date d'aujourd'hui, elles sont compromises. Je ne ferai rien qui pourrait faire prendre un risque sanitaire à la population. Et quand je vois que certains grands festivals de l’été sont d’ores et déjà annulés, je m’interroge sur la possibilité de maintenir un événement réunissant plus d’un million de personnes à Bayonne à la fin du mois de juillet." Avant d'ajouter : "On sera probablement dans une période de « déconfinement » qui sera tout aussi dangereuse et difficile à gérer pour les autorités."

Jean-René Etchegaray précise qu'il ne prendra pas cette décision tout seul et en appelle à l'exécutif. "C'est le gouvernement qui devra dire si les Fêtes peuvent avoir lieu fin juillet. Je poserai dans les prochains jours la question via nos parlementaires." Pour autant, il indique vouloir maintenir les Fêtes de Bayonne, mais plus tard dans l'année. Par exemple, cet automne.

Ce qui voudrait dire que les deux événements, la Foire et les Fêtes, pourraient se tenir le même mois. "Et pourquoi pas après tout", répond le maire de Bayonne.