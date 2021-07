PHOTOS - Bayonne : la mobilisation contre le pass-sanitaire grandit

Plusieurs milliers de personnes se sont réunies ce samedi après-midi place de la mairie de Bayonne pour dire non au pass-sanitaire et à la vaccination obligatoire des soignants. Après près d'une heure de chants et autres prises de parole, le cortège a déambulé dans le rues dans le calme.