Bayonne : la zone de circulation à moins de 30 km/h étendue dans la ville

Bayonne, France

"Le premier objectif de cette mesure est d’inciter à une mobilité plus durable." Les mots de la ville de Bayonne, qui va étendre la zone où la circulation sera limitée à 30 km/h maximum. Un grand périmètre dans lequel tous les usagers (automobilistes, motos, cyclistes, et piétons) vont cohabiter.

La zone de circulation étendue et limitée à 30 km/h à Bayonne à partir de lundi

La municipalité, avec cette mesure, affiche ses volontés :

Plus de sécurité

Moins de pollution

Une autre pratique de la ville

Les entrées et sorties de ce grand périmètre seront annoncées par une signalisation et un marquage au sol. Les zones dites "apaisées" contribuent "à sécuriser l’espace public en réduisant la vitesse des véhicules, et donc à améliorer la cohabitation entre tous les usagers. Elles favorisent la pratique du vélo et de la marche. En rendant les rues plus sûres et plus accueillantes, elles améliorent aussi la qualité de vie des résidents" précise la ville.