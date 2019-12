Bayonne : le centre d'accueil des migrants Pausa va recevoir l'aide d'un mécène

Bayonne, France

C'est une aide précieuse et inattendue dont va bénéficier Pausa, le centre d'accueil provisoire qui vient en aide aux migrants en transit à Bayonne. Comme le dévoilaient nos confrères de Sud Ouest il y a quelques jours, le site cogéré par la mairie, la communauté d'agglomération Pays basque et l'association Diakité, va recevoir un coup de pouce financier de la part de Riace France.

Ce fonds, dont le nom fait référence à un village italien devenu terre d'hospitalité pour les réfugiés, a été créé par Olivier Legrain, ancien dirigeant d'industries chimiques, connu pour ses convictions de gauche. Le fonds qu'il a abondé s'élève à hauteur d'un million d'euros, et sera réparti à part égal entre les actions menées dans quatre territoires : le Calaisis, Paris, le Briançonnais et le Pays basque.

Les migrants, "un atout et non une menace"

Un geste humaniste, explique Frédéric Meunier, le directeur de l'association "Le Group" basé à Villeurbanne et qui va gérer ce fonds. "Les migrations offrent une chance à des millions de personnes et profitent aussi bien aux communautés d'origine qu'à celles de destination."... "Je pense que le maire de Bayonne tout comme le maire de Briançon seront unanimes pour dire qu'il n'y pas eu de problèmes de sécurité issus de l'immigration ou des populations de passage depuis qu'elles sont prises en charge et accueillies."

Priorité aux mineurs

Le centre Pausa va ainsi recevoir 250 000 euros. Une aide qui ne va pas se substituer au million d'euros annuel injecté par la communauté d'agglomération, explique Frédéric Meunier : "l'accueil d'urgence est assuré par la communauté d'agglomération, et je tiens à souligner que c'est remarquable et exemplaire. Dans cette zone d'accueil, les mineurs ne peuvent pas rester longtemps et sont pris en charge par la société civile. Les financements seront orientés principalement sur l'accueil et l'accompagnement des mineurs."