Bayonne : les collégiens de Marracq récoltent 1.700 jouets pour les plus démunis à quelques jours de Noël

C'est un joli petit tas, qui se présente sous le sapin placé dans la cour du collège Marracq à Bayonne. Pas moins de 1.700 jouets, emballés dans des papiers-cadeaux de toutes les couleurs, destinés aux associations qui aident les plus démunis au Pays basque. Le résultat d'une opération "un enfant, un jouet", lancée il y a bientôt un mois, aux quelque 800 élèves de l'établissement, à dix jours de Noël.

ⓘ Publicité

Des peluches, des jeux de sociétés, des jouets, des livres, des BD, du premier âge jusqu'aux adolescents. Une collecte encadré par Annick Le Morvan, assistante d'éducation sous forme de challenge entre les différentes classes. "Il nous fallait au moyen d'entrer dans ce projet, et au début, on leur a mis la carotte : manger prioritaire au self de la cantine pendant deux semaines, une place de cinéma. Et au fur et à mesure qu'ils nous amenaient des jouets, on les remerciait en expliquant à quoi ils vont servir, à qui ils sont destinés, des jeunes de leurs âges, etc. A partir d'un moment, ils ont compris que ce n'était pas qu'un jeu."

Les élèves de Marracq étaient réunis ce jeudi pour marquer la fin de l'opération © Radio France - Stéphane Garcia

Des cadeaux récupérés ce jeudi à la mi-journée, par les bénévoles de trois associations : Emmaüs, l'Ordre de Malte et la Croix Rouge. "On est malheureusement confronté à la difficulté des vies de certaines personnes et de voir des jeunes, de cet âge-là, se mobiliser et prendre conscience de la nécessité de toucher du doigt ce qu'est la solidarité, cela réchauffe le coeur à quelques jours de Noël."

Ce n'est pas la première mobilisation de ce collège en faveur des démunis. Ces deux dernières années, les élèves avaient réuni des "boîtes solidaires" en faveur des sans-abri .