Noël : les élèves du collège Marracq à Bayonne offrent des cadeaux aux sans-abris

Plus de 430 "boîtes solidaires" ont été ramenés ce jeudi, par les élèves du collège Marracq de Bayonne. Elles seront distribuées à Noël aux sans-abris et bénéficiaires de six associations de l'agglomération : un élan de solidarité qui a mobilisé davantage sur cette deuxième édition.

Un esprit festif régnait au collège Marracq ce jeudi après-midi : 432 personnes bénéficieront d'une "boîte solidaire" ramenée par les élèves de l'établissement bayonnais. Le concept mis en place pour la deuxième année par Annick Le Morvan, assistante d'éducation, est simple : il fallait empaqueter "des choses à manger, douces, _chaudes_, quelque chose pour le plaisir et une carte de Noël" qui seront ensuite distribuées aux sans-abris par des associations de l'agglomération. L'idée lui est venue l'an passé "en période de protocole sanitaire strict où tout le monde était morose. On a voulu donner aux élèves un autre sujet de préoccupation pour s'occuper et ils ont tous adhérés" raconte t-elle. "Cette année [pour les motiver], la classe qui ramenait le plus de boîtes était récompensée d'une semaine prioritaire au self et une place de cinéma par personne".

La classe en question, c'est la 5ème B avec 78 boîtes pour 27 élèves. Fallou, 11 ans, en est le délégué et pour lui "c'est hyper important !" Le jeune garçon raconte avoir fait 7 boîtes à lui tout seul : "j'ai mis des brosses à dents, du déodorant, des chaussettes, des gants et des sacs congélations avec des fruits secs et des cacahuètes". Au fur et à mesure, la dynamique a gagné la classe entière et "on s'est tous dit qu'on allait se donner à fond", explique Mélissa, 12 ans.

Un mot d'ordre : la solidarité

25 des 32 classes que compte le collège Marracq ont participé à cette opération. "Avec 430 boîtes, c'est comme si tous [les élèves] avaient contribué. Il y avait un réel esprit de solidarité" raconte Annick Le Morvan, acclamée à de multiples reprises par les jeunes. "Le plus beau, c'est que certains enfants ne pouvaient pas en ramener et donc d'autres ont décidé d'en amener deux pour faire comme s'ils avaient participé. C'est vraiment un super bel esprit".

Cet esprit de solidarité, Mirko, 12 ans, l'a compris. Il a ramené dix boîtes et a fait participer toute sa famille. "C'est bien d'offrir des cadeaux à ceux qui peuvent pas s'en offrir", se justifie le garçon. "J'ai demandé à mes grands-parents de me sortir toutes les boîtes et les vêtements dont ils ne se servaient plus". Il a également pris tout ce qu'il trouvait chez lui : bonnets, écharpes, livres... écrit des mots à chacun et a même demandé à sa mère d'aller acheter les shampoings manquant pour que tout le monde puisse en avoir un.

Les boîtes ont ensuite été réparties entre plusieurs associations qui les redistribueront aux sans-abris. © Radio France - Guillaume Chambon

Au total, 432 boîtes réparties pour moitié entre enfants et adultes. Elles ont été remises à six associations : l'Ordre de Malte, la Maison de la vie citoyenne de Bayonne, Bestearekin, Aterbea, le Secours populaire et le Point accueil jour de Bayonne. Sa représentante cet après-midi, Catherine Cormorèche était tout particulièrement touchée par le geste des enfants : "on va insister sur le fait que ce sont des enfants qui les ont préparé, pour eux. C'est bon pour nos bénéficiaires de savoir que la nouvelle génération pensent à eux". Elle ajoute que "ceux qui ouvriront leur boîte recevront l'amour que les enfants ont mis dedans".