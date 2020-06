Bayonne : les policiers distribuent des bonbons pour redorer leur image

Distribution de Bonbons aux enfants et aux parents devant l’école Jules Ferry de Bayonne

Alors que la tension est toujours très forte entre les forces de l'ordre et le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, les policiers sont allés à la rencontre des enfants et de leurs parents devant une école bayonnaise. Objectif : distribuer des bonbons pour redorer leur image de marque, après les critiques dont ils se disent injustement la cible sur le racisme dans la police et les méthodes d'interpellation.

Masque sur le visage, du fait du contexte sanitaire, et paquets de bonbons en mains, les policiers ont joué les pères Noël avant l'heure ce vendredi midi, devant l’école Jules Ferry, avenue Alsace Lorraine, non loin de la gare de Bayonne. Les forces de l'ordre expliquent qu'elles recherchent de la population le soutien qu'elles estiment ne plus avoir du côté de la place Beauvau.

"On nous a jetés en pâture"

"Nous sommes en colère", explique ainsi Laurent Saysset, membre du syndicat Alliance. "C'est une opération (...) pour montrer que la police est proche de la population, suite aux propos de notre ministre qui nous a jetés en pâture aux médias, en disant que nous étions une police raciste, fasciste et violente."

Des policiers devant l'école Jules Ferry à Bayonne. © Radio France - Paul Nicolaï

La distribution de bonbons s'est déroulée dans une ambiance cordiale face à des parents et des enfants un peu surpris de la démarche, mais plutôt satisfaits de voir des policiers tout sourire. "Je pense que cela peut leur faire du bien, parce qu'on n'a pas toujours une bonne image, alors qu'ils sont là pour nous protéger nous", estime ainsi une maman.