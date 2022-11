Bayonne mène une enquête pour réduire la circulation dans l'hyper centre-ville

Comment réduire le trafic automobile dans l'hyper-centre ville à Bayonne ? C'est l'objectif d'une enquête menée par la municipalité jusqu'au lundi 21 novembre. Elle demande aux automobilistes de ne surtout pas modifier leurs habitudes afin de ne pas fausser les résultats de l'étude menée jusqu'au lundi 21 novembre. Il y a à nouveau encore beaucoup trop de circulation devant la mairie et le pont Saint Esprit. Le constat de Jean Baptiste Marinot, le directeur général des services techniques de la mairie de Bayonne.

Quand on parle trop de voitures, de quoi vous parlez exactement?

Jean Baptiste Marinot : On parle surtout du transit. La difficulté qu'on a, c'est qu'on cherche aujourd'hui à essayer de réduire la circulation dans le centre ville. Je parle bien de l'hyper centre de Bayonne et on se rend compte qu'on a encore trop de circulation. On estime aujourd'hui qu'elle n'est pas directement concernée par l'activité du centre ville. En bref, du transit des gens qui ne font que passer par le centre ville de Bayonne.

On parle de combien de milliers de voitures qui passent par le pont Saint-Esprit ou devant la mairie, et combien se rendent réellement à Bayonne?

C'est tout l'objectif de cette enquête. Ce qu'on peut vous dire d'ores et déjà, c'est ce qu'on a déjà commencé à regarder sur les années passées. Avant les travaux du pont Saint-Esprit, avant les travaux du trambus, on avait entre 11 000 et 12 000 véhicules qui passaient par le pont Saint-Esprit. Les travaux aidant, la mairie a souhaité mettre d'ailleurs une zone apaisée, une "zone 30 apaisée" dans son centre ville. Le résultat était quasi systématique et on a pu noter juste avant le Covid qu'on avait réduit notre circulation à à peu près 8 000 véhicules par jour. Sur ces 8 000 véhicules par jour, il faut estimer qu'on en avait à peu près 40 à 50 % qui pouvaient directement être en direction de Bayonne, le centre ville, qui y venaient travailler. Il faut rappeler que Bayonne, c'est quand même 31 000 emplois. Donc on attire sur l'activité de Bayonne, c'est normal. Par contre, notre difficulté, c'est que les dernières enquêtes qui ont été réalisées en 2021, donc il y a un an, en juin dernier, montrent qu'on revient à des niveaux qui étaient ceux d'avant, c'est à dire qu'on revient entre 11 000 et 12 000 véhicules. Ça nous inquiète parce qu'en fait, l'objectif, encore une fois, c'est de pouvoir avoir, notamment pour les résidents et pour le commerce, quelque chose de plutôt apaisé.

Mais quelle gêne est ce que cela occasionne? Parce que maintenant, on roule à 30 à l'heure normalement. Il y a des pistes cyclables, il y a le trambus...

Vous avez raison de souligner. Par contre, il y a déjà un gain. On s'en satisfait et on s'en félicite. C'est que les vitesses sont respectées dans le centre 30km/h, la zone apaisée que j'évoquais est respectée. Par contre, c'est le nombre de véhicules qui nous perturbe. Il vient congestionner la circulation dans le centre ville. Cela veut dire réduire son accessibilité, réduire sa desserte et réduire son attractivité, notamment vis à vis du tissu commercial. Mais c'est aussi un impact sur la circulation des bus. Parce que si on prend le pont Saint-Esprit aujourd'hui, les bus rentrent dans la circulation des voitures, vous congestionnez ce pont et vous congestionnez les bus. Quand vous prenez l'hypothèse que tous les bus qui traversent l'Adour passent par le pont Saint Esprit, vous congestionnez le réseau de transport.

Vous envisagez la fermeture totale du pont Saint-Esprit aux voitures?

Ce n'est pas l'objectif. Par contre, si aujourd'hui on fait une enquête, c'est pour avoir la donnée qui nous permettra d'étudier des scénarios. Et ces scénarios là, ils seront de tout ordre et notamment sur le plan de circulation.

Est ce qu'il ne manque pas un autre pont sur l'Adour?

Ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on arrive à imaginer une solution qui permette d'apaiser encore une fois la circulation et surtout d'amener les gens peut être à revoir la façon dont ils se déplacent. Si on veut alléger la circulation sur le pont Saint-Esprit, forcément la circulation ne va pas disparaître. Donc il faut qu'on l'emmène sur autre chose. Soit effectivement, on vient densifier d'autres ponts, le pont Grenet dont on sait déjà combien il est chargé. On a le pont autoroutier dont on sait qu'il peut encore prendre un peu plus de circulation. C'était d'ailleurs l'objectif, avec le syndicat des mobilités, d'avoir un "pass rocade". Et d'ailleurs, vous indiquez le fait de voir travailler les services communautaires au service du syndicat. C'est une réalité, c'est un besoin. Aujourd'hui, on a une réflexion qui est centrée sur Bayonne, mais elle ne peut être intéressante que si elle est traitée en concertation et en cohérence avec ce que fait le syndicat des mobilités. Prenons le trambus, c'est un véritable succès. La ligne 2 part de Tarnos, de Garros, avec un parking relais. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a encore une possibilité de pouvoir densifier la fréquentation du trambus à cet endroit là. Donc emmener les gens ailleurs, c'est privilégier le bus. Mais pour ça, il faut qu'on sache d'où viennent et où vont les gens.

Le circuit du trambus est quand même limité. Quand on va de Saint-Martin de Seignanx à Bidart ou de Tarnos à Cambo, on ne peut pas circuler en trambus.

Vous répondez exactement à tout l'intérêt, tout l'objectif de l'étude qu'on est en train d'engager. C'est des interviews, c'est demander aux gens dont ils viennent et où ils vont. Il est certain qu'on ne peut pas obliger les gens à prendre le trambus ou les bus s'ils n'ont pas de bus là où ils sont, ou là où ils vont. Donc soit ils ont aujourd'hui l'opportunité de prendre le trambus, soit il faut qu'on discute avec nos collègues du syndicat des mobilités pour revoir éventuellement les circuits, pour les amener là où ils veulent aller et qu'ils puissent bénéficier de ce transport en commun.

Justement, il n'y a pas eu beaucoup d'informations sur cette enquête en cours, elle a occasionné beaucoup de gêne. Pourquoi ne pas mieux informer ?

Tout simplement parce qu'il faut être discret sur ce type d'enquêtes. On sait qu'elles génèrent des congestions. Mais si on commençait à informer les gens, ils adapteraient d'autres comportements et s'ils le font, ils faussent les résultats de l'étude.

