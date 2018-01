Record au musée basque de Bayonne : plus de 62 000 visiteurs l'an dernier ! Autrement dit, le record déjà historique de 2016 (61 275 personnes) est battu. Deux records de fréquentation, coup sur coup, c'est du jamais vu pour la maison Dagourette.

Bayonne, France

Le musée basque de Bayonne vient de vivre un nouveau record de fréquentation en 2017. L'année 2016, déjà historique, avait été marquée par 61 275 visites. L'an dernier, le musée a reçu 62 161 visiteurs !

Gros bilan 2017

Derrière ce succès, une série d'expositions bien accueillies. Ce fut le cas de "Tromelin, l’île des esclaves oubliés" qui a attiré 36 000 visiteurs l'an dernier.

L'un des succès de 2017 au musée Basque -

Au total, l'an dernier, 14 expositions ont été montées. Les responsables du musée notent que le début 207 avait été marqué par une baisse de 13% des visiteurs. Le 4ème trimestre 2017, "exceptionnel", a permis un rattrapage avec une augmentation de 45% de la fréquentation. L'an dernier, 150 animations et événements (dont 104 ouverts au public) ont été organisé.

2018 ne sera pas en reste

La vénérable maison Dagourette pourrait connaitre cette année une nouvelle progression. Plusieurs événements sont programmés dont "l'air de famille", une exposition lancée en décembre dernier. Jusqu'à la mi-mai, on peut admirer 30 tableaux centrés sur les enfants de la famille Gramont.

La première exposition "l'air de famille" de l'année -

Suivra cet été une exposition sur le tour de France afin de marquer le 40ème passage de la grande boucle au Pays Basque. On y verra des pièces de la donation Marcel Borthayre. Les précisions du conservateur du musée, Olivier Ribeton :

Ce coté vélo historique m'amuse beaucoup — Olivier Ribeton, conservateur du musée Basque

Olivier Ribeton, conservateur du musée Basque Copier

L'expo de l'été sur le groupe "Gaur"

L'autre événement de l'été sera une exposition consacrée au groupe basque Gaur. Pour le directeur du musée basque, Rafael Zulaika, ce sera l'occasion revenir sur une période artistique du début des années 60 avec le groupe Gaur. Gaur composé des sculpteurs et peintres Chillida, Oteiza, Basteretxea, Mendiburu, Sistiaga, Zumeta, Arias, Ruiz Balerdi.

Revisiter le franquisme durant les années 60 — Rafael Zulaïka, directeur du musée Basque

Rafael Zulaika sur la rétrospective du groupe "Gaur" Copier

Tenter de trouver des moyens nouveaux

Au niveau des finances, le musée Basque dispose d'un budget annuel de 1 million 400 000 euros. 40% pris en charge par la ville de Bayonne, 30% par l’agglomération Pays Basque et 30% par le département des Pyrénées Atlantiques. Pour tenter de glaner de nouveaux moyens le musée va tenter la solution du mécénat. Selon Jean-Claude Larronde, le président du syndicat mixte musée Basque révèle qu'un une à deux personnes seront prochainement embauchées pour trouver des fonds au niveau national, régional et local (pays basque français et espagnol).

L'équipe dirigeante du musée Basque © Corbis - Jacques Pons

Nouveaux travaux à venir

Le musée Basque devrait aussi bénéficier de nouveaux travaux. Un chantier à organiser dans sa partie non publique, les combles de la maison Dagourette. Une partie du toit de la vénérable maison est victime d'infiltrations. Yves Ugalde, adjoint au maire de Bayonne en charge de la culture et vice président du syndicat mixte gestionnaire du musée :