Bayonne: pas de fêtes cet été, mais déjà des réservations dans les restaurants

Cette année, les Fêtes de Bayonne auraient dû se tenir dû mercredi 29 juillet au dimanche 2 août. Mais l’épidemie de COVID-19 est passée par la, et le maire de Bayonne avait dû annoncer il y a quelques semaines que dans l’état actuel des choses, les Fêtes ne pourraient se tenir à ces dates la. La commission extra-municipales doit se réunir au tout début de l’été pour déterminer si elles seront reportées à l’automne, transformées ou carrément annulées pour cette année.

9 tables déjà prises fin juillet

Pour autant, si fin juillet il n’y aura pas de Fêtes, certains ne l’ont pas entendu de cette oreille. « Déjà pendant le confinement je recevais des appels pour savoir si je ferais quelque chose » confie Jean Claude Tellechea, chef de l’auberge du cheval blanc dans le petit Bayonne.

Depuis qu’il a rouvert le 11 mai, le restaurateur a déjà pris 9 réservations. « Ce sont uniquement des habitués », explique t’il. Dans l’état actuel des choses néanmoins, impossible de faire des tables de plus de 10 personnes et une distance de sécurité devra être respectée. « S’il faut s’en tenir à 10 personnes par table, ça ne posera aucun problème, on pourra faire des tables de 10, de 8, et la distance de sécurité je n’ai pas attendu l’épidémie pour la mettre en place, pour respecter les nouvelles mesures, je n’ai eu besoin que d’enlever une seule table », souligne le chef Bayonnais. D’ores et déjà, il réfléchit à faire un ou deux menus des Fêtes.

90 couverts pré-réservés

Comme lui, de nombreux restaurateurs.trices sont dans les starting-blocks. Dans une autre grande institution Bayonnaise, la patronne a déjà préreservé 90 couverts sur ce long week-end. Pré réservé parce que dans le lot, beaucoup de tables de plus de 10 personnes, alors elle a prévenu ses clients, si la réglementation n’évolue pas d’ici la, et que la limite des 10 personnes par table est maintenue, elle annulera toutes les réservations. Néanmoins si elle peut l’organiser, elle prévoira aussi un menu spécial des Fêtes.

Dans une autre institution Bayonnaise aussi la question se pose. C’est surtout les clients qui la posent au chef, à savoir si oui ou non il organisera quelque chose. Lui avoue faire le tour de son restaurant régulièrement pour voir ce qui est possible ou pas de faire, avec une terrasse agrandie par exemple. Mais pour le moment, hors de question de prendre des réservations. Il dit attendre de recevoir les autorisations officielles pour pouvoir accueillir des groupes de plus de 10 personnes.

En tout cas, nul doute qu’il risque d’y avoir une petite atmosphère de Fêtes à Bayonne fin juillet.