Bayonne retrouve son histoire juive avec un nouveau musée sur l'histoire du judaïsme bayonnais

Le musée Suzanne et Marcel Suares du judaïsme bayonnais, né grâce à l'impulsion de Déborah Loupien-Suares

Les Juifs n'ont pas amené que le chocolat à Bayonne. C'est ce que veut montrer et démontrer le musée Suzanne et Marcel Suares de l'histoire du judaïsme bayonnais, inauguré le mercredi 2 novembre. Il est attenant à la synagogue bayonnaise, mais bénéficie d'une entrée indépendante. Il permet de retracer l'histoire de la "nation portugaise", arrivée sur la pointe des pieds, après l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, puis du Portugal en 1496, avec la toute première communauté séfarade de France à Bidache en 1570, puis à Labastide-Clairence et enfin à Bayonne. Des Juifs qui ont une place à part dans la cité bayonnaise, mais aussi au sein de la communauté juive de France, parce qu'ils perpétuent des rites très spécifiques.

Le musée présente des objets liturgiques appartenant à des familles bayonnaises © Radio France - Bixente Vrignon

De grands noms bayonnais

Le musée rend hommage aussi aux grands noms de la communauté juive qui ont aussi marqué l'histoire de Bayonne. Marcel Suarès, "Fléau", 3e ligne de l'Aviron Bayonnais avant-guerre, et compagnon de la Libération de De Gaulle. Ou René Cassin, lui aussi compagnon de la Libération, auteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme et prix Nobel de la paix. L'organisation de ce musée a coûté 200.000€ financés par la mairie et des associations de donateurs juives.

La pose de la première pierre du mikvé de Bayonne © Radio France - Bixente Vrignon

Un nouveau mobilier religieux

Le grand rabbin de France, Haïm Korsia, mais aussi le président du consistoire central israélite, Elie Korchia, ont assisté à la cérémonie d'inauguration du musée. Ils ont présidé aussi à la pose de la première pierre du futur mikvé, le bain rituel juif qui servira à la synagogue de Bayonne.