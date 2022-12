Bayonne : réveillon de la Saint-Sylvestre sous haute surveillance

Accidents de la route, mouvements de foule, bagarres, risques d'attentats. Voilà la liste des principaux problèmes auxquels les forces de l'ordre pourraient être confrontées lors de la nuit de la Saint-Sylvestre entre le 31 décembre 2022 et le 1er janvier 2023 dans la ville de Bayonne. C'est pourquoi les effectifs de police sont multipliés par trois. Le commissaire Julien Safieddine, numéro deux du district de la côte basque, souligne que "pour cet événement majeur, notre priorité, est la sécurité des personnes et des biens afin que ce moment reste agréable pour tous".

ⓘ Publicité

loading

Collaboration polices Nationale et municipale

Au total, une soixantaine de fonctionnaires sont mobilisés. Des patrouilles en ville sont mises en place nuit et jour en collaboration avec "neuf policiers municipaux le jour et onze pendant la nuit" explique le patron de la sécurité de la ville de Bayonne, Luc Tarayre. 13 motards CRS vont contrôler les automobilistes. Le PC sécurité sera installé dans la salle de vidéo de la police municipale pour être au plus près du terrain. Ajoutons que la préfecture a pris un arrêté pour interdire la consommation d’alcool sur la voie publique. Sur les secteurs de Biarritz et de Saint-Jean-de-Luz, les effectifs de polices sont renforcés par 14 militaires de l'opération sentinelle.

loading

La gendarmerie également sur le pont du nouvel an

La gendarmerie n'est pas en reste. Une quarantaine de gendarmes sont mobilisés exclusivement sur les contrôles routiers, sur plusieurs postes en périphérie du BAB et sur les axes majeurs de communication. Une vingtaine de gendarmes effectueront des contrôles aléatoires sur tout le pays basque.