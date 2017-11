VIDÉO - Bayonne : succès populaire de la deuxième foulée du partage

La deuxième édition de la "foulée du partage" largement plébiscitée dimanche matin à Bayonne rive droite. A la course à pied de 10 kilomètres les organisateurs ont ajouté cette année une marche dans les rues bayonnaises longue de 5 kilomètres.

Un temps clément, humide mais ensoleillé. Un lieu improbable entre des voies de la SNCF et à deux pas du pont rouge Henri Grenet. Là même où officie l'association "la table du soir" durant l'hiver, plusieurs centaines de personnes se sont données rendez vous. La deuxième édition de cette "foulée du partage" a remporté dimanche un succès populaire.

Lancée l'an dernier la "foulée du partage" est une course à pied de 10 kilomètres. Cette année les organisateurs ont ajouté une marche longue de 5 kilomètres. Les deux rendez vous ont fait le plein. 600 inscrits pour la course pédestre (soit, le double de l'an dernier) et 300 personnes pour cette première marche. Une marche qui a réuni toutes les générations, aussi bien du pays basque que du sud des Landes.

Succès de la première marche

Des très jeunes, des plus vieux, des parents et des grand parents. Toutes les générations se sont côtoyées lors de cette première marche. A l'arrivée, peu de fatigue mais beaucoup d'étincelles dans les yeux. Un sentiment général de satisfaction. "Le simple fait de participer (pour 5 euros) est un geste pour les plus démunis" confesse, heureuse, une marcheuse anonyme.

Des marcheuses de la foulée du partage 2017 © Radio France - Jacques Pons

Beaucoup de monde pour la foulée du partage

Deux coureurs de l'Aviron Bayonnais, Jérémy Robert et Guillaume Leroy, ont remporté la course pédestre de 10 kilomètres en 32 minutes 26 secondes et 47 centièmes. Les deux hommes se sont très vite détachés de la masse des participants.

Les trois premiers de la foulée du partage 2017 © Radio France - Jacques Pons

La Tyrossaise Fanny Dubois s'est imposée chez les femmes. Juste derrière elle, la bayonnaise Marie-Laure Larraburu du club olympique bayonnais.

Les bons chiffres de cette deuxième édition

Pour disputer la course pédestre, il fallait donner 10 euros. Pour marcher, 5 euros. Le résultat final enthousiasme la trésorière de l'association "la table du soir", Liliane "lili" Rizzon.

La trésorière de la table du soir, Liliane Rizzon, heureuse du résultat financier de cette foulée © Radio France - Jacques Pons

7500 euros collectés lors de cette foulée du partage — Liliane Rizzon, trésorière de l'association

"L'argent récolté va permettre de venir à bout d'un (petit) déficit de 500 euros. Le reste sera consacré à améliorer l'ordinaire des "pensionnaires" de la Table du soir affirme Liliane "lili" Rizzon.