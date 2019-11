Bayonne : un "Block friday" contre le "Black Friday"

Une manifestation contre le "Black friday" vendredi matin à Bayonne. 150 jeunes (chiffres police) ont défilé entre la mairie et les galeries Lafayette, place Jacques Portes.

Bayonne - France

D'habitude, ils se mobilisent contre le réchauffement climatique mais vendredi matin les militants de l'association "fridays for future" (mouvement lancé début 2019 après l'appel de Greta Thunberg à dénoncer l'apathie des adultes face au réchauffement climatique) appelaient à manifester contre le "Black Friday".

Un "clapping" devant un symbole

Un "die in" devant les Galeries

Le "Black Friday", une gigantesque braderie commerciale qui affolent les réseaux internet de la planète fin novembre (aux Etats Unis, cela correspond au Thanksgiving). Et aux jeunes de "Fridays for future" se sont joints vendredi les mouvements "Extinction Rebellion Biarritz Pays Basque" (né aussi durant le printemps 2019) et les altermondialistes de Bizi.

Les (très) jeunes manifestants du "Bloque Friday" à Bayonne © Radio France - Jacques Pons

Le point de vue de Esther

Pour ces (très) jeunes manifestants, le "Black Friday" est un symbole de la consommation inutile.

Le "Bloque Friday" vendredi matin à Bayonne © Radio France - Jacques Pons

Bloque Friday : pour dire non à la société de consommation

Le "Black Friday" a un impact sur notre climat pour Guillaume Del-Tedesco de "fridays for future Pays Basque".

Devant les Galerie Lafayette les jeunes manifestants ont installé le temps du rassemblement un stand pour collecter des objets de toutes sortes afin de les redistribuer ensuite à plusieurs associations bayonnaise.