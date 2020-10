Bayonne : un millier de manifestants pour l'immersif en langue basque

Un millier de personnes entre la mairie de Bayonne et la sous-préfecture pour soutenir l'enseignement du basque en immersif

L'information avait étranglée les défenseurs de la langue basque à la rentrée. Le rectorat avait choisi de renoncer à la création d'une classe immersive en basque dans l'école publique de Saint-Pierre-d'Irube.

Une décision qui avait été dénoncée par les institutions qui promeuvent l'apprentissage du basque, et qui a montré son mécontentement encore ce samedi à la mi-journée à Bayonne. Un appel national pour la défense des langues régionales s'illustrait ici à Bayonne par une chaine humaine et une manifestation pour non seulement défendre le basque, mais aussi son apprentissage par l'enseignement immersif.

Chaque établissement avait sa pancarte et appelait à la protection de la filière immersive du basque © Radio France - Anthony Michel

Une réponse à la décision prise par le rectorat. Dans le cortège, des parents d'élèves, des professeurs, et directeur.trices d'écoles venus défendre cet enseignement dans le public, mais aussi dans le privé et l'associatif.