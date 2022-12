Bayonne : une centaine de Kurdes rassemblés en hommage aux victimes de la tuerie à Paris

"Les martyrs ne meurent pas." Ils étaient près d'une centaine de membres de la communauté kurde à entonner ce slogan à Bayonne, ce mercredi 28 décembre après-midi, près de la mairie. Après la mort de trois Kurdes vendredi , abattu par un sexagénaire depuis mis en examen pour "assassinat en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion", ils ont tenu à organiser une manifestation en leur mémoire, et pour exprimer leur colère. Le rassemblement a débuté par une minute de silence, tant en mémoire de ces trois morts, que pour commémorer également celle de trois militantes kurdes, là aussi à Paris, il y a près de dix ans.

Des manifestants brandissent des pancartes avec les visages des victimes kurdes tuées le 23 décembre 2022, mais aussi le 9 janvier 2013, à Paris © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

"On fuit de la Turquie, on combat Daesh en Irak, on ne mérite pas ça !" lance au micro Bilal, d'origine kurde. Pour ce manifestant, "on se fait massacrer même ici, c'est monstrueux". Si l'auteur des coups de feu à Paris, âgé de 69 ans, a reconnu des motivations "racistes", Bilal le qualifie quant à lui de " terroriste ". Un sentiment partagé par beaucoup dans la communauté. De nombreux manifestants évoquent ainsi "un complot" en lien avec l'Etat turc. "Il y a dix ans, on a eu le même événement, trois camarades assassinées, lance un autre manifestant. Aujourd'hui, la France nous surveille mais ne nous protège pas. Il faut qu'elle nous protège !"

Les manifestants, qui avaient initialement prévu de défiler de la place de la Liberté jusqu'à la gare, n'ont pas obtenu l'autorisation de la préfecture. Le rassemblement s'est dispersé sur place au bout d'une heure.

Les manifestants se sont dispersés au bout d'une petite heure devant la mairie de Bayonne © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait