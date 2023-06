Bayonne : une centaine de personnes réunies contre la dissolution des Soulèvement de la Terre

Ils dénoncent une décision politique et une "criminalisation des militants écologistes". Une centaine de personnes se sont réunies ce jeudi 21 juin devant la sous-préfecture de Bayonne pour protester contre la dissolution du mouvement des Soulèvements de la Terre, décrétée ce midi par le gouvernement.

ⓘ Publicité

Une mobilisation lancée notamment par le réseau Ostia, qui milite contre la spéculation immobilière et foncière au Pays Basque, et qui est l'un des relais locaux du collectif écologiste dissous. "Nous allons continuer à faire apparaître les Soulèvements de la Terre de 1 000 manières dans l'espace public. Ces surgissements commencent dès ce soir avec des rassemblements de soutien", avaient précisé un peu plus tôt dans la journée les Soulèvement de la Terre, relayant des appels à manifester dans plus de 100 villes. Greenpeace France, Attac, La Ligue des droits de l'Homme ou encore les alliés de la Nupes, Europe écologie-Les Verts et La France insoumise, ont appelé à rejoindre ces rassemblements.

Appel à la violence et aux sabotages, selon le gouvernement

"Sous couvert de défendre la préservation de l'environnement", ce mouvement "incite à la commission de sabotages et dégradations matérielles, y compris par la violence", écrit le gouvernement dans son décret de dissolution. "Aucune cause ne justifie les agissements particulièrement nombreux et violents" auxquels il "appelle et provoque" et "auxquels ses membres et sympathisants participent", ajoute le décret.